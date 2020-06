¿Nuevo romance? La foto de un hijo de Santos que encendió las redes

Las redes sociales se ‘estremecieron’ en la noche del pasado miércoles con una fotografía que dejó con inquietudes y sorpresas a más de uno: Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, subió una imagen a sus historias de Instagram en compañía de Gabriela Tafur, quien fue señorita Colombia en 2019.

El revuelo en redes y en el mundo del entretenimiento comenzó cuando, alrededor de las 8 p. m., Santos publicó una imagen en la cual Gabriela Tafur lo abraza.



Aunque no dice nada en particular (apenas si aparece vinculada la cuenta de redes de la exreina), la suspicacia se gestó entre los usuarios de Instagram, Twitter y otras plataformas.



Muchos se preguntaron si esta súbita publicación confirmaría un romance. Sin embargo, no hay certezas al respecto.



Vale resaltar que Esteban es una personalidad considerablemente activa en redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene 186 mil seguidores. Gabriela Tafur, por su parte, tiene 525 mil seguidores.

(Lea también: 'Estoy limpio': las buenas noticias de Hassam sobre su cáncer)

Al parecer, y según los ‘relatos’ de los cibernautas, el rumor es de vieja data:



El ‘idilio’ comenzó cuando, el pasado mes de abril, se difundieron trinos ‘comprometedores’ en los cuales, cuanto menos, se reveló una cercanía entre el hijo del expresidente y la exreina.



En una de las publicaciones, Esteban subió una foto suya rodeado de monos. La imagen fue acompañada por la frase ‘La naturaleza recuperando su espacio’. Tafur comentó: “La naturaleza usurpando MI espacio”.



Este comentario cayó como ‘una bomba’ entre los seguidores de las personalidades, quienes estuvieron al pendiente de lo que, para ellos, fueron los primeros pasos de un ‘romance’.

La naturaleza usurpando MI espacio. — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) April 12, 2020

Si nos visita desde la app vea la publicación aquí.

El turno, después, fue para Esteban.



Gabriela Tafur subió una imagen reluciendo lo que, para ella, era una “espectacular pinta”. Una pinta que, a juzgar por un comentario, tuvo ‘colaboración’ de Esteban: él escribió “creo que ese saco es mío”.

Hmm creo que el saco es mío — Esteban Santos (@EstebanSantos10) April 12, 2020

Si nos visita desde la app vea la publicación aquí.

La imagen de la noche de este miércoles no pasó desapercibida por varios usuarios de redes que expusieron sus impresiones.

bueno mi gente confirmo que estoy entusada porque Esteban Santos ya tiene amorcito y no soy yo — narco barbie (@iamvalok) June 11, 2020

Gabriela tafur y Esteban Santos omg se ven tan perfectos juntos 😍 pic.twitter.com/1WLuf9GbK7 — Diofa - Diaz - Mercado (@JuniorDiofa24) June 11, 2020

Como así que Esteban Santos y Gabriela tafur están juntos pic.twitter.com/TjV3X0Mila — Roger Chori (@RogerB1012) June 11, 2020

no se quien esta mas coronado, si gabriela tafur por estar con esteban santos, o esteban santos con tafur. pic.twitter.com/uP4cUOM0PL — RACHEL (@ey_bianca) June 11, 2020

Si nos visita desde la app vea las publicaciones en este orden: uno, dos, tres y cuatro.

Aunque aún no hay nada confirmado, la foto reciente le da mayor peso a una posible relación.

TENDENCIAS EL TIEMPO