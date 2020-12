Conmovedora imagen de dos pingüinos abrazados ganó premio a mejor foto

En 2019 el fotógrafo australiano Tobias Baumgaertner captó una escena conmovedora que se hizo famosa en todo el mundo en la primera mitad del 2020. En marzo de este año, Baumgaertner compartió la imagen en su cuenta de Instagram.



Rápidamente, recibió los elogios y la ternura de los usuarios de redes sociales y, más tarde, la atención de los medios de comunicación.



Sin embargo, la emoción que despertó la imagen no se quedó ahí. También ganó uno de los Ocean Photograph Awards 2020, en la categoría Community Choice Award.

¿De qué se trata la escena? Son dos pingüinos viudos que parece que se están abrazando y mirando al mar en la costa de St. Kilda Pier, en Melbourne, Australia. Según lo que explicó en su momento Baumgaertner, ambos animales habrían perdido a sus parejas de forma reciente.



Esto es especialmente duro para esa especie, debido a que, por lo general, los pingüinos son monógamos. Es decir, comparten toda su vida con un compañero único.



"En momentos como este, los verdaderamente afortunados son aquellos que pueden estar con la persona o personas que más aman. Capturé este momento hace aproximadamente un año", explicó en su momento el fotógrafo.



Y añadió que: "Estos dos pingüinos sobre una roca, mirando al horizonte de Melbourne, estuvieron allí durante horas, aleta contra aleta, mirando las luces brillantes y el océano".



Según él, compartió la imagen porque quería llevar esperanza cuando la humanidad se llenaba de incertidumbre debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que provocaba una auténtica emergencia sanitaria e varios países de Europa.



"Un voluntario se me acercó y me dijo que la blanca era una anciana que había perdido a su pareja y al parecer también el joven de la izquierda. Desde entonces, se encuentran regularmente consolándose y parados juntos durante horas mirando las luces danzantes la ciudad cercana", señaló más tarde.



De acuerdo con su relato, estuvo tres noches junto a la colonia de pingüinos antes de tomar la galardonada y aclamada imagen. Adicionalmente, señaló que tuvo grandes dificultades para fotografiar a los animales debido a las duras condiciones a las que se tuvo que enfrentar.



"Entre no poder usar ninguna luz y los pequeños pingüinos moviéndose continuamente, frotando sus aletas en la espalda y limpiándose entre sí, fue muy difícil conseguir una toma, pero tuve suerte durante un hermoso momento", explicó.



La foto estaba nominada junto a otras cuatro y fue escogida por el público como la mejor de todas.



"Ha sido un honor ser seleccionado como una de las cinco imágenes y no puedo expresar mi gratitud hacia todos los que me han apoyado", dijo el fotógrafo. "¡Millones de gracias, ustedes son los mejores!", concluyó.



Tendencias EL TIEMPO*

Con información de La Nación (GDA - Argentina)