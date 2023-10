Foto de Britney Spears junto a J Balvin y Maluma: crecen rumores de una colaboración

Maluma sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que aparece posando junto a la legendaria Britney Spears y su compatriota J Balvin. 'Post' que suscitó la curiosidad de los internautas que calificaron el encuentro de icónico.



Incluso se atrevieron a especular si detrás de esta velada podría surgir una colaboración, ya que la reina volvería a las tarimas con un género distinto, que muchos consideraron una mezcla que podría funcionar.

Aunque la fotografía no revela mucho detalles varios usuarios festejaron que estuviesen juntos. Animados, afirmaron que este tipo de visitas le podrían hacer falta a la princesa del pop, pues en días pasados la misma estuvo en el ojo público, tras publicar un video bailando con unos cuchillos falsos que alertó un poco a sus seguidores.



"Eso es lo que le hace falta a Britney, juntarse con los latinos y darnos el próximo hit del reguetón"; "La princesa del pop viene de regreso con los que son"; "Pocos han parchado con Britney"; "¿Qué?, ¿es esto real?";"¡Dios mío, equipo de ensueño!", fueron algunos de los comentarios más destacados de los fanáticos.



Hace rato no se le veía a la artista compartir con otra celebridad de la industria musical. De hecho, esta refleja que al parecer los músicos la pasaron muy bien en los minutos que estuvieron juntos. Tanto así que el mismo Maluma se atrevió a hacer chistes con la foto.



En la publicación se ve a la intérprete abrazar a J Balvin, mientras los dos sonríen de forma espontánea. No obstante, Maluma se ve relegado a lado de la mesa, que a diferencia de sus compañeros, este sale con una expresión seria y el ceño fruncido.



"¿Quién así como yo en el amor?", escribió el autor de 'Hawai' en el 'post' de Instagram, refiriéndose a su cara de “amargado” con buen humor.

El fortuito encuentro

Aunque no se conoce mayores detalles de la velada, según 'TMZ', se sabe que Spears estaba en Nueva York en un viaje relámpago para promocionar su libro. Allí decidió acudir al club Zero Bond donde casualmente estaban cenando los colombianos.



Los artistas la invitaron a la mesa para que compartieran un rato ameno y del que quedaron un par de registros en 'selfie' en las redes sociales de cada de uno. De hecho, hasta la misma Britney a modo de chiste hizo un 'reel' para sus seguidores en el que alcanza a salir una foto de los tres, acompañada de una irónica descripción.



"Viaje rápido a NY. ¡No tenía idea de quiénes eran estos chicos en el restaurante!, señaló la cantante con emojis risueños.



Si bien es cierto que una posible colaboración entre los tres sería una gran sorpresa para todos, no hay certeza de que esta idea siquiera se haya pensado, sin embargo, lo que sí es seguro, es que los artistas tiene un buen sentido del humor entre ellos.

