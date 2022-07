Después de que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, señalara que demandaría penalmente a quienes cerraron la vialidad en el puente atirantado Matute Remus para grabar videos y publicarlos en redes sociales, el influencer “Fofo” Márquez ofreció disculpas.



“Quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió, yo había visto que ya otros 'influencer' lo habían hecho y lo hice a manera de contenido; mucha gente lo ha hecho, a lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando dije que ‘el dinero y el poder’. ¿Saben? Luego digo babosadas”, dijo el joven en un video publicado en una de sus redes sociales.



Insistió en que hizo el video sin afán de ofender a alguien: “le quiero pedir una disculpa pública al gobierno y a la demás gente que por ahí vi que mandaron mensajes”, señaló.



Por último, 'Fofo' se puso a disposición de las autoridades para pagar la multa correspondiente y a su favor mencionó que ha estado ayudando a personas con bajos recursos económicos: "He estado haciendo videos ayudando a gente de Guadalajara donde voy y les doy despensas, he estado agarrando gente y les digo 'agarra lo que quieras del súper por 10 minutos' y a la gente necesitada, ¿porqué no hacen públicas esas cosas y me tachan de mala persona?".

El Universal (GDA)



​*Con información de Tendencias EL TIEMPO