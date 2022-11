El influenciador mexicano 'Fofo Márquez' es conocido por sus videos en Instagram en los que muestra compras excéntricas y un aparente estilo de vida millonario, rodeado de autos ferrari, fiestas en fincas lujosas, motos acuáticas, yates y licores costosos.



Pero esta vez no solo sorprendió aún más a sus seguidores, sino que también atrajo a quienes incluso nunca habían escuchado su nombre, porque en una reciente publicación señala que compró unos tenis por $7.300.000 pesos mexicanos, lo que equivale a más de 377 mil dólares estadounidense y $1.814.859.966 pesos colombianos.

A través de una foto en su cuenta de Instagram (@mr.fofomqz), en la que ya tiene más de 48 mil 'me gusta', el influencer compartió la nueva adquisición:



Los tenis 'NIKE AIR X LOUIS VUITTON', una edición limitada de solo 200 pares en todo el mundo, en los que se fusiona el estilo deportivo de los zapatos Nike con la elegancia de marca Louis Vuitton, a partir de materiales y estampados de lujo.



En su cuenta de Instagram 'Fofo' compartió un video junto a su amigo 'DOMINGUERO', el también influencer de excéntricos lujos, en el que se ve a ambos en la caja registradora de una tienda a punto de pagar los tenis.

Sin embargo, algunos usuarios le han pedido en los comentarios que revele la factura de los zapatos para que demuestre que sí los compró en realidad y que no es una simple foto, con mensajes como:



"Pero sube una foto del ticket, wey; así cualquiera puede ir, tomarse fotos y después decir "no gracias, no más estaba viendo".



"Papi paga".



Por lo que el joven influencer desactivó los comentarios de la publicación, para que nadie más le pudiese escribir.

Sin embargo, con solo dos días de haber compartido su experiencia comprando "los zapatos más caros del mundo", este 10 de noviembre 'Fofo' dio una triste noticia: su padre falleció.



El joven publicó por primera vez una foto con su papá acompañado de un contundente mensaje con el que se despidió de las redes sociales, su vida como influencer y el mensaje "Se acabo mi etapa del Niño millonario".



"Se acabo mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mi que es convertirme en un hombre. [...] Gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo ya termino ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre".

'Fofo' nunca había revelado la identidad de su padre en redes sociales, pero con la imagen de despedida se pudo conocer que se trataba de Rodolfo Márquez, un importante empresario mexicano, dueño de las gasolineras Total en ese país.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

'Savage X Fenty': Johnny Depp y Anitta modelan la marca de lencería de Rihanna

Andrés Parra contó con humor el día en que Messi le ‘pidió’ una foto: ‘Intenso

Greeicy Rendón conmueve a sus seguidores con video dando clases de música a Kai