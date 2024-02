Fobias: ¿qué son y en qué situaciones se presentan?

Las fobias son reconocidas como un fuerte temor a cosas, animales o situaciones peligrosas que pueden desencadenar varias sensaciones de angustia o miedo intenso y hasta irracional.



De acuerdo con la clínica de la 'Universidad de Navarra', las personas que experimentan estos estados alterados pueden ver afectada su cotidianidad de manera significativa.

Aunque sentir miedo es una emoción natural ante cualquier situación en la que se sienta peligro, quienes padecen de este trastorno sienten sus temores de una forma más potente que les impide controlar sus pensamientos y adaptarse ante la situación.



(Le puede interesar: Conozca las fobias más inusuales que quizá no sabía que existían).



"Cuando este miedo se da ante situaciones u objetos que no suponen un peligro real ni tampoco es evolutivo, entonces nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo y es lo que denominamos fobia", señala 'Mayo Clinic' en su portal.



Estos miedos se pueden desarrollar en la primera infancia, pero en general se manifiestan por primera vez entre los 15 y los 20 años, según las señales que se manifiesten, desde respuestas físicas como emocionales y mentales.



La fobia se distingue por ser un miedo persistente a un objeto o una situación en particular que no es proporcional al riesgo real, así que sus síntomas pueden afectar la forma de actuar y comportarse en el trabajo, el colegio, e incluso situaciones sociales.



Las señales más habituales, según la entidad son:



-Temblores y escalofríos



-Pensamientos distorsionados y desproporcionados ante el estímulo



-Respiración anormal



-Aceleración del latido cardíaco



-Sudoración

En cuanto a sus causas, se desconoce si existe un factor físico determinante que siempre las desencadene, sin embargo, se sabe que pueden ser "desarrolladas por una situación estresante, un acontecimiento traumático o también pueden ser imitadas de un familiar que tiene fobia y un niño acaba haciéndola suya".



(Siga leyendo: ¿Qué es la samhainofobia? El miedo que puede sufrir el 31 de octubre).



Las situaciones en las que este temor irracional se puede aparecer son varias. De acuerdo con el portal de 'Stanford Medicine Children's Health', este trastorno se puede dividir en tres pilares.



La fobia específica consiste en el miedo a tener un ataque de pánico en un lugar o en una situación de la que puede ser difícil o incómodo salir. Alude a los temores, a objetos o situaciones particulares como, miedo a los animales, las alturas, e incluso los payasos; la fobia social recae en el miedo a ser juzgado mientras se ejecuta alguna actividad como escribir en clase, o presentarse ante un público.



En cuanto a la agarofobia, esta se presenta con ataques de pánico en un lugar o situación de la que puede ser difícil e incómodo salir y donde no le es fácil escapar o pedir ayuda a la persona, como un ascensor, un trasporte público lleno o un sitio con muchas personas, etc.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias