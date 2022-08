Tras conocerse el fallecimiento de Anabel Gutiérrez, el pasado 21 de agosto, han salido a la luz nuevos detalles de la vida de la actriz. Gutiérrez fue una de las artistas más importantes de México y representó la época dorada del cine de su país.



Uno de sus personajes más conocidos fue el que realizó en ‘Chespirito’, el icónico programa de Televisa. Allí interpretó el rol de Doña María Espotaverderona Torquemada, mamá de la ‘Chimoltrufia’.



Aunque el papel la hizo reconocida en toda Latinoamérica, algunos aseguran que en el set de grabación había problemas entre los actores. Anabel Gutiérrez admitió en más de una ocasión que tenía una mala relación con su compañera Florinda Meza, conocida por darle vida a la ‘Chimoltrufia’.



Aunque ambas actrices hacían parte del universo creado por Roberto Gómez Bolaños y tenían la estima del mismo, no gustaban de la otra. Según Gutiérrez, Florinda Meza era una persona difícil de llevar.



Así lo reveló en una entrevista con ‘24 x segundo’. De acuerdo con su relato, tuvo que soportar humillaciones y rabietas de la actriz de ‘Chimoltrufia’. Aseguró que en los seis años que trabajaron juntas, entre 1989 y 1995, la pasaron mal. Incluso que en algunas ocasiones, Meza la hizo llorar.



El dueño y presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, habría tenido que intervenir en la situación. Anabel Gutiérrez contó que en una oportunidad le hicieron un llamado de atención por el tema.



“Una vez estábamos grabando y me llamó el licenciado Alatriste. Entonces fui y me dijo: ‘De parte del señor Milmo, la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted”, manifestó la actriz.



Gutiérrez también narró la anécdota de cuando Florinda Meza le aseguró que le iba a enseñar a “ser actriz”.



“¿Tantos años de carrera, tanta profesión y todo, y que me vengan a decir: ‘Te voy a enseñar a actuar?’”, señaló Anabel Gutiérrez.



A pesar de la enemistad, la actriz afirma que Meza no es una mala persona ni tenía intenciones escondidas, solo que tendía a ser problemática.



Anabel Gutiérrez en sus últimos días con su sobrino, José Luis Arévalo. Foto: Twitter: @JLANoticias

La carrera de Anabel Gutiérrez



Empezó su carrera en la década de 1950. Estuvo en en filmes como ‘Deseada’, de 1950, ‘Muchachas de uniforme’, de 1951, y ‘Rostros olvidados’, de 1952.



Se convirtió en una actriz reconocida gracias a su papel en ‘Escuela de vagabundos’, de 1955, donde actuó con Pedro Infante y Miroslava Stern.



Continuó en el cine mexicano hasta que en 1980 trabajó con Roberto Gómez Bolaños. Se conocieron inicialmente en ‘Angelitos del trapecio’, de 1959, y en 1989, el actor la invitó a hacer parte de ‘Chespirito’.



También fue conocida por su trabajo en telenovelas como ‘México 1900’, ‘Cárcel de mujeres’ o las más recientes ‘Alguna vez tendremos alas’, de 1997 y ‘Carita de ángel’ estrenada en el 2000.



Se retiró oficialmente del cine en 1999. Desde entonces participó en algunas producciones de televisión con pequeños papeles. Este 21 de agosto falleció a los 89 años en la ciudad de Puebla, en México.

#Ampliación Murió la primera actriz Anabel Gutiérrez, ícono del cine de oro mexicano; tenía 89 años.https://t.co/PPoMOgIxHX pic.twitter.com/QsdvjscpKi — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 22, 2022

