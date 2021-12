El legendario cantante mexicano Vicente Fernández falleció este domingo después de más de 60 años de carrera a los 81 años de edad, según confirmó su familia, una pérdida que deja huérfano al país de las rancheras.



El intérprete de "El Rey" y "Mujeres divinas" había dejado los escenarios en 2016 y, aunque apareció varias veces sobre los escenarios, quiso dedicar sus últimos años de vida a descansar y a compartir tiempo con su familia.

Tras conocerse la noticia, Florinda Meza, la icónica 'Doña Florinda' de 'El Chavo del 8', escribió un corto y sentido mensaje a través de su cuenta de Twitter. En él, la reconocida actriz llamó la atención sobre el día en que murió 'Chente', el 12 de diciembre, que en el calendario católico está dedicado a la Virgen de Guadalupe.

Mexicano hasta la médula, murió en 12 de diciembre. Que la Virgen lo reciba y lo lleve al cielo. Descanse en paz, Vicente Fernández. pic.twitter.com/CwGIBG6Ycc — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) December 12, 2021

Esta advocación mariana se remonta al día en que la virgen María se le apareció a Juan Diego, un indígena católico que se dirigía al templo a escuchar la misa del día. En su trayecto, en el monte Tepeyac, Juan Diego escuchó una voz que lo llamaba por su nombre y que provenía de una nube blanca y resplandeciente.



La voz le encomendó una tarea: hablar con el obispo Fray Juan de Zumárraga y pedirle que construyera un templo en aquel lugar. Juan Diego lo intentó, pero el obispo no le creyó. De hecho, le pidió pruebas para creer que se trataba de la madre de Jesús.



Juan Diego subió al monte y narró lo ocurrido. Seguido a esto, la voz le dijo que volviera al día siguiente, pero Juan Diego no lo hizo. Su tío estaba muy enfermo y él debía cuidarlo. Al día siguiente, el indígena estaba buscando un sacerdote para su familiar que estaba muriendo y como debía pasar por el camino en el que lo atajaba la voz, prefirió rodearlo.



Sin embargo, la voz salió a su encuentro y le dijo que su tío no iba a morir. Además, lo envió a cortar unas rosas para llevarlas como prueba al obispo. Juan Diego las puso sobre su tilma y las llevó ante el monseñor.



Al tirar las rosas, el obispo encontró que la imagen de la virgen María había quedado plasmada sobre la tilma. Esta imagen es la que hoy está en la basílica de Santa Maria de Guadalupe, en Ciudad de México.