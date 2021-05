‘Doña Florinda’ busca quedarse con derechos de autor de ‘Chespirito’

En 2014 murió Roberto Gómez Bolaños, uno de los actores mexicanos más aclamados en el mundo entero y quien representó a uno de los personajes más queridos de la comedia latinoamericana.



Con el 'Chavo del 8' alegró los fines de semana de muchos colombianos.



Tras su fallecimiento, Roberto Gómez Fernández, su hijo, recibió los derechos de autor de sus contenidos. Sin embargo, de acuerdo con el programa de televisión mexicana ‘Ventaneando’ -transmitido en el canal ‘Azteca Uno’- Florinda Meza, exesposa de Gómez Bolaños, pretendería recuperar dichos derechos.



El programa mencionó que ella está asesorada por el abogado Guillermo Pous, con quien adelantará el proceso necesario para ser incluida en la negociación de la retransmisión de los programas, en los cuales ella fue coautora junto a ‘Chespirito’.



“Son derechos que no se encuentran expresamente mencionados en el testamento de don Roberto, por lo cual se debe verificar de qué manera, a través del estudio que estamos realizando, deben ser adjudicados tanto los derechos biográficos, como los derechos de imagen”, mencionó el abogado en ‘Ventaneando’.



Es importante mencionar que los programas realizados por Gómez Bolaños salieron del aire, en todo el mundo, en 2020 debido a un desacuerdo entre la productora Televisa y el hijo de quien interpretó personajes como ‘El doctor Chapatín’ y ‘El chapulín colorado’.



Meza afirma que debe ser tomada en cuenta en las decisiones pues en el testamento de su esposo, al parecer, se aclara que ella recibirá un porcentaje de las negociaciones.



“Se debe considerar el derecho que tiene la señora Meza para que en todo momento se le considere como parte de la negociación de estos derechos, ya que así se encuentra consignado en el testamento. Hay un porcentaje específicamente designado para la señora Meza y lo que ella busca es verificar que todo se esté pagando correctamente para que repercuta a su favor como coautora literaria”, explicó el abogado.



Mientras tanto Meza, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores que hasta ahora no ha sido incluida en ninguna de las negociaciones.



“No he sido convocada a las negociaciones. Creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Pretender eliminarlo es una medida poco inteligente”, expresó en el post.

