Florinda Meza habla de la salida del aire de 'Chespirito' y 'El Chavo'

Luego de que Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante Roberto Gómez Bolaños, informara a principios de agosto que todos los programas de 'Chespirito' saldrían del aire, Florinda Meza, la pareja de Bolaños hasta el día de su fallecimiento (28 de noviembre del 2014) rechazó esta decisión desde su cuenta de Twitter.



Ahora, semanas después, Meza dio una declaración más detallada en el programa ‘De primera mano’.



Al inicio de la entrevista la actriz afirmó que ella no ha hecho parte de las decisiones que se relacionan con el Grupo Chespirito, el encargado de hacer las negociaciones referentes a los programas.

(Además: Asesinos en serie y las artimañas que usaron para cometer sus crímenes).



“No sé qué pasó, de pronto me entero por las noticias que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa (...) Soy parte de las partes, pero estoy fuera de eso por alguna extraña razón”, comentó



La artista, quien dio vida a ‘Doña Florinda’, ve muy difícil establecer un acuerdo entre las partes y cree que esta decisión puede ser irreversible.



“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa, porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás, a mi nadie me ha informado de nada”.



En la entrevista la actriz hizo referencia al momento actual que vive el planeta e invitó a la reflexión sobre las enseñanzas que ha dejado la pandemia. Igualmente, expresó su tristeza con respecto al momento en el que los contenidos se dejan de transmitir.



(Siga leyendo: Funcionarios que se han ‘pasado por la faja’ las normas de la pandemia).

Estamos sufriendo mucho. No es el momento para retirar del aire algo que ya no era un programa solamente, había vencido las barreras, las fronteras FACEBOOK

TWITTER

Además, manifestó que “ahorita, cuando más necesita la gente de todo esto, cuando más lo estaba viendo la gente, no sabía que se terminaría en julio. Necesitamos algo que nos ancle. No somos nadie sin el pasado”.



Meza también recordó con alegría los momentos que se vivían con el elenco y rescató las enseñanzas que ‘El Chavo’ y su creador dejaron a todo el equipo.



(Le puede interesar: ¿Cómo evitar una estafa a través de la app de videollamadas Zoom?).



“No podemos cuestionar algo incuestionable, el genio de Roberto. Hizo actores de quienes no eran actores, aprendimos de él todo. Nos enseñó que podíamos ser felices de otra manera muy sencilla.”



Tendencias EL TIEMPO