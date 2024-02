Flores amarillas: por qué se regalan este 29 de febrero, la historia de la tradición

En TikTok surgió un nuevo ‘trend’ que trata sobre regalar un ramo de flores amarillas a esa persona que usted considera especial en su vida, con el fin de expresarle todos sus sentimientos y darle un pequeño detalle que puede darle un poco de alegría.



Cabe destacar que lo importante de este regalo es darlo durante el 29 de febrero, puesto que es una fecha significativa para los fanáticos de la banda colombiana de pop Morat, así que si su pareja se considera un gran admirador de esta agrupación, no dude en sorprenderla.

¿Por qué es importante el 29 de febrero para los fanáticos de Morat?



Únicamente en los años bisiestos aparece la fecha del 29 de febrero, lo que quiere decir que esto solo pasa una vez cada cuatro años, lo que va acorde con la canción ‘Cómo te atreves’ de Morat.



El sencillo relata la historia de una persona se enfrenta al regreso de un amor del pasado que fue muy valioso para su vida. Pese a que esta relación había terminado hace mucho tiempo, el protagonista expresa que olvidar los momentos compartidos ha sido muy difícil.



En los primeros versos de la canción se pueden escuchar los siguientes versos:



“Hoy me pregunto qué será de ti,

Te tuve cerca y ahora estás tan lejos,

Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible.



No me perdono, sé que te perdí,

Pero expiraron los remordimientos.

Fui dictador y el no dejarte ir,

Debió haber sido mi primer decreto.



Cuatro años sin mirarte,

Tres postales y un bolero,

Dos meses y me olvidaste,

Ni siquiera me pensaste un 29 de febrero”.



Por tal motivo, es que puede encontrar a diversas personas realizando videos con esta canción, en los que expresan las esperanzas que tienen de que sus parejas se acuerden de esta fecha tan especial para los fanáticos de la banda colombiana y celebren el amor que se tienen el uno al otro.



Cabe destacar que esta es una de las obras más importantes de Morat, puesto que cuenta con más de doscientos millones de reproducciones, más de un millón de ‘me gusta’ y veinticuatro mil comentarios en YouTube.

