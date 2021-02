Florence Thomas, incómoda con algunas palabras del lenguaje inclusivo

Con un mensaje sobre lo poco cómoda que se siente con algunas palabras del lenguaje inclusivo, la psicóloga francesa Florence Thomas, referente del feminismo en Colombia, creó una reciente polémica en la red social Twitter. En su cuenta pidió que se deje de hablar de ‘hijes’ y ‘todes’, porque no podrá nunca decirles así a los demás.

“No les parece más bello hablar de hijos e hijas, de todos y todas, de niños y niñas?”, fueron algunas de las palabras que publicó en su cuenta:

Por favor dejen de hablar de hijes o de todes... Nombren las personas. No les parece mas bello hablar de hijos e hijas, de todos y todas, de niños y niñas? No hay afán... Y si, un lenguaje que incluye, no que deforma. Que les parece? Yo, nunca podré decir todes. — Florence Thomas (@Florencemujer1) February 5, 2021

Después de su trino, las reacciones no se hicieron esperar: “Hay personas que no se sienten identificadas con lo masculino ni con lo femenino. Por eso no cabe dentro de la "inclusión" de todos y todas. Puede escucharse más lindo, pero es más práctico el todxs o todes”, le respondió @lagarza1990.



“Florence, pensaría que no es cuestión de que suene bonito, porque precisamente de lo que se trata es de incluir a una población (varias) que no entran en las identidades binarias. Además, "todes" hace referencia a personas de carne hueso”, le dijo por su parte @Luisadeo2.



Otros, mientras tanto, han apoyado su solicitud: “Concuerdo, no me agrada lo que hacen con el español para supuestamente sentirse incluyentes. La verdadera inclusión es aprender braile y lenguaje de gestos. pero ni el código Morse saben”, aseguró @llanobi.



Florence Thomas es máster en Psicología Social de la Universidad de París y coordinadora del grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, desde 1985. Está radicada hace 52 años en el país y es una voz autorizada sobre lo vivido, dudado y deseado por las colombianas, porque ha estado muy cerca de ellas, luchando por su reivindicación personal y colectiva.



Fallo de la Corte sobre lenguaje inclusivo

Recientemente, la Corte Constitucional evaluó dos tutelas de mujeres que habían sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. En este fallo, en el que precisamente la Corte asegura que los jueces deben tener en cuenta el enfoque de género, el alto tribunal se refirió al lenguaje inclusivo.



La Corte asegura en su fallo que siguiendo las recomendaciones de la Real Academia Española en materia de uso del lenguaje inclusivo, "en el texto de esta sentencia se prescindirá de la doble mención del género por considerarse innecesaria".





