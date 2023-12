Flor de Navidad: la planta que debe mantener lejos de sus mascotas por peligrosa

Hoy inicia la época navideña y muchos de los hogares de los colombianos ya han adornado sus casas con brillantes colores rojos, arbolito, pesebre y varias plantas alusivas a esta temporada de celebración.



(Leer mas: Mascotas: ¿cómo ayudarles con el estrés por el sonido de la pólvora usada en Navidad?).



Una de las plantas comúnmente utilizadas para la decoración navideña es la flor de Pascua, la cual se caracteriza por su vibrante color rojo, siendo la combinación perfecta que puede dar el toque final a sus adornos.

En estas épocas navideñas, las mascotas corren muchos riesgos. Si usted es amo de un amigo de cuatro patas, debe tener precauciones con esta flor, ya que puede llegar a ser tóxica para los peluditos.

¿Cuál es el origen de esta planta?

En el mundo de las plantas, tal y como lo informa el portal ‘Vivero Tierra Negra’, la flor de Pascua se conoce como Poinsettia, teniendo su origen en México y en varios lugares de Centroamérica. Germina en sitios con clima templado y puede alcanzar una altura de hasta tres metros.

Facebook Twitter Linkedin

Proteja a sus mascotas en estas navidades. Foto: iStock

La relación que tiene esta flor con la Navidad, según un artículo publicado por ‘National Geographic’, se remonta al siglo XVI, cuando los misioneros franciscanos llegaron a México.



(Seguir leyendo: ¿Cómo saber si mi perro es feliz? Las cuatro señales de su 'firulais' que lo revela)



En su país de origen en Europa, se utilizaba una planta llamada acebo que en este lado del mundo no se encontraba, pero al ver los colores rojo y verde que tenía la flor de pascua, “supieron que tenían el sustituto perfecto”.

Desde entonces, esta planta se convirtió en uno de los artículos navideños favoritos de las personas.

¿Por qué esta planta es tóxica para las mascotas?

La flor de Pascua es tóxica por sus altos contenidos de euforbina, mayormente conocida como savia, que posee propiedades que llegan a ser bastante peligrosas para los animales si llegan a tocarla o consumirla.



Los síntomas que estas plantas pueden generar en las mascotas son tan peligrosos que, en casos muy extremos, podría llegar a provocar la muerte de su animal, por lo que se recomienda evitar tenerlas en casa o dejarlas en un lugar que no sea accesible para ellos.



(Le puede interesar: Gatos siameses: ¿cómo logran cambiar el color de su pelaje?).

¿Cuáles son los síntomas alarmantes del consumo de esta flor?

Según explica la clínica veterinaria Benevet, de Valencia, los perros al mordisquear la flor pueden presentar diarreas, vómitos, dificultad para pasar alimentos, inflamaciones en la boca, garganta y faringe, además de temblores y conjuntivitis.

Si el consumo fue en grandes proporciones, los síntomas van a escalar a hipersalivación, fatiga, fallos multiorgánicos y la muerte. En los gatos no se llega a esos extremos, pero sí puede ser bastante peligroso.



No obstante, el riesgo no solo se limita a que su mascota la consuma, también puede estar en peligro si llega a entrar en contacto con ella. El toque con esta flor puede generar dermatitis, secreción ocular y úlceras en la córnea, dejando a su amigo de cuatro patas ciego.

En dado caso de que estos signos se lleguen a presentar en sus mascotas y usted tenga esta flor navideña en sus aposentos, es recomendable asistir inmediatamente con un médico veterinario experto que sepa cómo tratar esta sintomatología.

Más noticias

- Lina Tejeiro contó triste historia sobre su perrita Frida: ‘No saben cómo me ha dolido’

- La actriz Juliana Galvis está de luto: ‘Dejas un hueco enorme en nuestro corazón’

- Los mejores días para cortarse el cabello en diciembre, según el calendario lunar

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO