La sexóloga Flavia Dos Santos se ha vuelto tendencia en las últimas horas en redes sociales tras reaparecer en una entrevista con su esposo, quien es 32 años mayor que ella, y llevan 30 años juntos. Es ha hecho que varios personas se pregunte cuáles son sus secretos para que su matrimonio sea tan duradero.

En diferentes oportunidades, la brasileña reveló que en un principio recibió muchas críticas por su noviazgo y posteriormente su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella. Asimismo, confesó que a sus padres no les gustaba mucho la relación por su marcada diferencia de edad.



"Nosotros nos encontramos en una comida en la casa de mis papás, porque ellos lo conocían, pero no fue fácil que lo aceptaran. Mi mamá me decía que no podía creerlo porque él incluso era mayor que ella", afirmó la sexóloga en el programa 'Yo José Gabriel'.



Algo que los ha mantenido unidos a ella y a su esposo, es que constantemente están aprendiendo cosas el uno del otro.



“30 años y dos hijos, algo bueno debe haber. Uno aprende con el otro, ella aprendió un montón de cosas conmigo porque se casó con un viejo y yo aprendo de ella todos los días porque me casé con una niña”, dijo Julio Cesar Gomes, esposo de Flavia, al programa 'Lo Sé Todo'.



Por otro lado, Flavia comentó que ella se fue a vivir muy rápido con su esposo, pues pasó cuando tan solo llevaban tres meses de noviazgo. Uno de los secretos de su relación es que han llegado a acuerdos sobre la individualidad, los espacios personales y el respeto.



“Individualidad, espacios personales y mucho respeto. Yo creo que el secreto para que uno pueda mantener una buena relación es que cada uno mantenga su vida personal”, aseguró Flavia Dos Santos.



Durante la pandemia, la sexóloga realizó un video de YouTube con su esposo en el que revelaron varias de sus intimidades y como se llevan en la cama. Una de las preguntas que más llamó la atención tuvo que ver con la diferencia de edad, pues ella quería saber si su pareja encontraba esto atractivo.



“Yo no sé si es excitante, yo sé que los últimos 26 años ha sido muy rico”, respondió Julio Cesar Gomes.



Asimismo, reveló que su vida sexual con Flavia ha sido muy placentera. "Muy bueno, muy rico... sexóloga o no, dependiendo de la pareja puede ser placentero o no", aseguró.



Por otro lado, ambos comentaron que la creatividad en la cama es muy importante y se debe hacer en pareja, algo que también ayuda a que la relación siempre tenga encendida esa llama del deseo.

