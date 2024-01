Posiciones sexuales para hombres que tienen un pene pequeño: le harán llegar al clímax

Flavia Dos Santos es una reconocida sexóloga y presentadora, de origen brasileño, pero nacionalizada en Colombia hace varios años, y ha ganado gran popularidad por romper mitos y tabúes en torno al erotismo y la intimidad.

La sexóloga ha participado en varios programas de televisión, radio y teatro donde enfatiza que la intimidad de las parejas tiene que ir más allá de lograr un orgasmo, y realiza algunas recomendaciones con el objetivo de brindar conocimientos más profundos para mejorar las experiencias sexuales.

Además, la brasileña también ocupa sus redes sociales para interactuar con sus seguidores, pues comparte detalles de su día a día en familia, de su trabajo y además brinda algunos consejos a sus seguidores para que puedan mejorar su vida sexual y de pareja.



En una de sus más recientes publicaciones, Flavia Dos Santos compartió algunas de las posiciones sexuales más recomendadas para los hombres con pene pequeño, pues según menciona la experta, “el tamaño no es garantía de placer”.



Durante años, se ha creído que solo los hombres con miembro grande pueden hacer que la mujer logre el clímax, sin embargo, no existen estudios científicos que comprueben lo anterior, y como menciona Dos Santos, el tamaño del pene, no tiene que ver con el placer que se pueda producir durante relación sexual.

En su cuenta de Instagram, Flavia Dos Santos, mencionó cuáles son algunas de las posiciones sexuales más recomendadas para los hombres de pene pequeño, asegurando que practicarlas puede mejorar la experiencia personal y de su pareja durante el coito.

Posiciones sexuales recomendadas para hombres de pene pequeño



La sexóloga menciona tres de las posiciones sexuales más recomendadas para los hombres de pene pequeño, estas son las siguientes:

Rodilla en el hombro: según Dos Santos, así se puede lograr una penetración más profunda y placentera. En cuatro o perrito: es una pose muy recomendada, según la experta, pues menciona que así se logra la penetración total. Sentados: Flavia Dos Santos menciona que la pareja debe sentarse sobre el hombre en una silla y así lograrán hacer la posición de forma correcta.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

