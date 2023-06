La reconocida psicóloga brasileña Flavia Dos Santos reveló los detalles de la relación que lleva con su esposo que la supera 32 años en edad y con el que tiene dos hijos.



Durante una entrevista en el programa 'Lo sé Todo' emitido por el canal 'Uno', la sexóloga contó los secretos de su matrimonio que ya cumple 30 años y en el que asegura estar felizmente casada.

El matrimonio fue victima de objeciones al principio de su compromiso, pues los padres de la sexóloga no estaban de acuerdo con la relación que entabló con el diplomático brasileño Julio César Gomes Dos Santos, a quién conoció durante un evento en la embajada londinense y más tarde lo reencontraría en la casa de su familia.



(Le puede interesar: En video: hombre pide matrimonio a su novia en lugar insólito de un avión).



"Nosotros nos encontramos en una comida en la casa de mis papás, porque ellos lo conocían, pero no fue fácil que lo aceptaran. Mi mamá me decía que no podía creerlo porque él incluso era mayor que ella", dijo en entrevista para el programa 'Yo José Gabriel' en 2022.



De hecho, cuando se conocieron, el ex embajador ya había pasado por un proceso de divorció, pero esto no fue un impedimento para la presentadora que se interesó desde el primer momento en él.



"Yo quedé matada, él me pareció un hombre sexy, y le decía a mis amigas: 'A ese hombre yo lo voy a conocer', después las cosas se fueron dando recién separado", expresó para el show ya citado.

Tras el encuentro con sus padres, los dos iniciaron una relación en los 90 que no sabían que iba a seguir hasta hoy, porque según ella, las personas que los conocían creían que su noviazgo no iba a durar por la inmensa diferencia de edad.



Sin embargo, a tan solo tres meses de empezar a salir, los dos brasileños se fueron a vivir juntos y posteriormente de casaron, demostrando que su amor era más fuerte que las críticas.

“30 años y dos hijos, algo bueno debe haber. Uno aprende con el otro, ella aprendió un montón de cosas conmigo porque se casó con un viejo y yo aprendo de ella todos los días, por que me casé con un alma joven”, mencionó él para 'Lo sé Todo'.



Por su parte, Flavia reveló los misterios que le han funcionado y que son claves para mantener un buen matrimonio.



“Yo creo que el secreto para que uno pueda mantener una buena relación es que cada uno mantenga su vida personal y respete la individualidad y los espacios", expresó la sexóloga.



Consejos que al parecer le han ayudado a mantener la unión, a pesar de las grandes diferencias que pueda tener con su esposo además de la edad, que en la actualidad tiene 81 años, pero que no han sido un impedimento para conformar un hogar estable, según reafirmó en en el programa.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

