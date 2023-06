La historia de amor entre Flavia y Julio Dos Santos empezó hace más de dos décadas en un evento en la embajada londinense.

Desde que la reconocida sexóloga se lo topó en Reino Unido, quedó encantada con los atributos físicos del entonces diplomático. Sin embargo, no fue hasta que se lo volvió a encontrar en una cena familiar en Brasil que, oficialmente, inició su romance.

“Yo quedé matada, él me pareció un hombre sexy (...) Yo le decía a mis amigas: 'A ese hombre yo lo voy a comer'. Yo era muy niña y ahí las cosas se fueron dando, no en Londres, sino en Brasil”, relató Flavia en su momento para el programa ‘Yo, José Gabriel’.



La diferencia de edad de 32 años fue un aspecto que no cayó bien entre los padres de la sexóloga, quienes cuestionaron su relación. “(Mi mamá) me decía: ‘¿Cómo así? Él es mayor que yo?’”, confesó para el show televisivo mencionado anteriormente.



Flavia y Julio Dos Santos cuando recién estaban comenzando a salir.

Pese a los reparos de su progenitora, Flavia y Julio siguieron adelante con su noviazgo. De hecho, se fueron a vivir juntos unos meses después de haber empezado a salir y fruto de su relación nacieron sus dos hijos: Guillermo y Leticia.



Julio Dos Santos llegó a Colombia en noviembre del 2005 y ocupó el cargo de embajador hasta enero del 2008, cuando le pidieron que regresara a Brasil. En su lugar, adelantó el proceso de retiro y se estableció, junto con su esposa e hijos, en territorio nacional.

“No podíamos ser más felices. Para qué buscar otro lugar. Colombia es un país maravilloso”, sostuvo el diplomático en su momento en diálogo con EL TIEMPO. “Aquí, hasta la persona más humilde, saluda y sonríe”.



Esta decisión estuvo impulsada, en parte, por Flavia, quien habría tenido que adaptarse a nuevas rutinas y estilo de vida en otra ciudad diferente.

Flavia Dos Santos y su esposo se llevan 32 años de diferencia.

Recientemente, la pareja fue entrevistada en ‘Lo sé todo’ y reveló detalles de su sólida relación. Uno de ellos, y que llamó la atención entre los televidentes, fue el secreto para sostener un buen matrimonio.



“Individualidad, espacios personales y mucho respeto. Yo creo que el secreto para que uno pueda mantener una buena relación es que cada uno mantenga su vida personal”, confesó la sexóloga al programa de ‘Canal 1’.

Flavia y Julio en Nueva York, en 2012.

Contra todo pronóstico, la también psicóloga y el exdiplomático llevan alrededor de tres décadas de relación, en la que la complicidad, el respeto y la individualidad son aspectos fundamentales.



Con respecto a su vínculo sentimental con Flavia, Julio dijo: “30 años y dos hijos, algo bueno debe haber. Uno aprende con el otro, ella aprendió un montón de cosas conmigo porque se casó con un viejo y yo aprendo de ella todos los días porque me casé con una niña”.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO