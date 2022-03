La sexóloga y psicóloga brasileña Flavia Dos Santos ha dejado preocupados a sus seguidores luego de contar a través de su cuenta de Twitter que fue robada en Bogotá y que, además, le están hackeando todas sus cuentas.

Dos Santos no entregó mayores detalles sobre lo ocurrido. Simplemente expresó que fue en una calle muy concurrida de la capital y a plena luz del día.



“Robada, tirada en el piso, en plena carrera Séptima a las 10:00 de la mañana. La inseguridad es solo una percepción”, fue el primer trino que publicó la brasileña.



Posteriormente, hizo otras dos publicaciones diciendo que alguien estaba intentando entrar a sus cuentas y que había tenido acceso a sus contactos mediante su número telefónico, advirtiendo que podrían extorsionar por medio de mensajes.



“¡Y aviso! Están intentando extorsionar con mi número, sepan que estoy incomunicada”, expresó Dos Santos en su segundo trino.



Robada, tirada en el piso, en plena carrera 7 a las 10 de la mañana… la inseguridad es solo una percepción — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) March 10, 2022

Por último, la psicóloga expresó que su cuenta de Rappi y sus correos electrónicos están siendo hackeados a pesar de que su celular estaba bloqueado.



“¡Ay, ahora están usando mis cuentas de Rappi y mis emails! Están entrando a todas mis cuentas a pesar del celular bloqueado”, señaló Dos Santos en Twitter.



Ahhh y aviso!!! Están intentando extorquir con mi numero, sepan q estoy incomunicable — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) March 10, 2022

En un video subido al medio 'Red + noticias', Dos Santos dio detalles de lo ocurrido, diciendo que cuando se disponía a pedir un taxi mediante su celular, fue interceptada por un motociclista, quien la tomó fuertemente del brazo para quitarle su teléfono, la arrastró y la dejó caer sobre la acera.



"Cuando me preguntaban si me daba miedo vivir en Colombia, yo decía que no, no lo pensaba dos veces. Colombia es un lugar seguro. Hoy me toca pensarlo dos veces", expresó la psicóloga en el video.



"Las personas que están gobernando son las responsables de nuestro bienestar y calidad de vida. Salgan a votar, por favor. Hagamos que este país siga siendo el que siempre ha sido: Maravilloso", añadió.

Ayyyy ahora están usando mis cuentas de Rappi, emails!! Están entrando a todas mis cuentas a pesar del Cel bloqueado — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) March 10, 2022

