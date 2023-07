A través de Twitter, la reconocida presentadora Flavia Dos Santos denunció que fue víctima de una nueva modalidad de estafa. Al parecer, la sexóloga no reconoció que podría caer en una trampa, y los delincuentes aprovecharon para embaucarla en la compra de un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) inexistente.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

El pasado 9 de julio, la brasileña señaló en la red estadounidense que un sujeto identificado como Fabio López le vendió una póliza para su vehículo que nunca fue efectiva.



(Le puede interesar: ¿Dónde puede comprar el SOAT en Cali?).



Situación que publicó con el número del presunto estafador en una imagen y con el que se comunicó antes de caer en la estafa.



En el tuit, Flavia se lamentó por no poder fiarse de las personas, ya que le parece agotador tener que dudar de la gente, además de evidenciar su cansancio por la inseguridad que acecha a la ciudad.



“Fui víctima de estafa de un Fabio López que me vendió un SOAT inexistente. Qué ‘jarto’ tener que desconfiar de todo el mundo (y) que sigan robando descaradamente a la gente”, expresó en la red.

Bueno! Fui victima de estafa de un FABIO LOPEZ q me “vendio” un SOAT inexistente.. q jarto tener q desconfiar de todo el mundo y q sigan robando descaradamente a la gente! @sicsuper @Bogota @SectorMovilidad pic.twitter.com/8fjeyKsttt — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) July 9, 2023

Ante su denuncia, hubo algunos seguidores que le aconsejaron no confiar en números que le escriban a WhatsApp ofreciendo un servicio, y más si brindan medios de pago digitales de ahorro a la mano, puesto que las entidades oficiales nunca cuenta con estas opciones.



(Siga leyendo: ¿Cómo sacar el SOAT para carros extranjeros que circulen en la frontera?).



De igual forma, le recomendaron que siempre debe acercarse a las aseguradoras autorizadas para comprar el SOAT, ya sea de manera presencial o a través de la página web de cada entidad.

Víctima de raponeo y robo de cuentas

No es la primera vez que la terapeuta sufre una estafa, en 2022 dos ladrones la amenazaron cuando iba caminando por la carrera séptima y la despojaron de sus pertenencias, dejándola en el suelo. Ocasión que también le hizo saber a sus seguidores a través de las redes sociales.



"De repente, una moto se sube al andén y el tipo me empuja con su mano, con toda la fuerza y me quita el celular “, explicó la mujer en entrevista para el programa 'Lo sé Todo" en ese entonces.

Robada, tirada en el piso, en plena carrera 7 a las 10 de la mañana… la inseguridad es solo una percepción — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) March 10, 2022

Suceso que luego se complicó, luego de que los delincuentes enviaran mensajes a sus contactos más cercanos para solicitarle dinero prestado en su nombre, ya que supuestamente le habían bloqueado las cuentas en un intento de robo.



(Lea también: Flavia Dos Santos presentó a su esposo, 32 años mayor, y habló de su vida privada ).



“Los tipos lograron romper el código de seguridad del celular y entraron a todas las aplicaciones que estaban vinculadas a mis tarjetas de crédito, entonces ahí fue la farra: (Los ladrones) pagaron 10 botellas de whisky de 400 mil pesos con una tarjeta y sacaron cuatro televisores de siete millones, y tres celulares con la otra”, dijo Dos Santos para el magazine.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias