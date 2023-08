Sobre las 2:45 p. m. de este 3 de agosto se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, el hijo del Presidente es procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que su ex pareja por lavado de activos y violación de datos personales.



Luego de que la Fiscalía reveló que el hijo del presidente, en colaboración admitió el ingreso de dineros ilegales a la campaña, las reacciones de distintos sectores políticos no se hicieron esperar.



Uno de los primeros en reaccionar fue Gustavo Bolívar, a través de Twitter escribió:



"No cayó Samper ante evidente entrada de dinero del cartel de Cali, no cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña, no cayó Santos ni está preso Zuluaga con pruebas que delatan dineros de Odebrecht a sus campañas".



No cayó Duque con pruebas de… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 4, 2023

Uno de los comentarios que más llama la atención es el de la sexóloga Falvia Dos Santos quien escribió: "Horrible comparar e igualar con otras ilegalidades que quedaron impunes".

Horrible comparar y igualar con otras ilegalidades q quedaron impunes…. — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) August 4, 2023

Por su parte, Carlos Fernando Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, escribió: "Las autoridades tienen que proteger la vida de Nicolás Petro. Sus revelaciones son muy graves y ponen el sistema democrático en tela de juicio. No podemos permitir que, otra vez, todo quede en nada".





Diego Molano dijo en su cuenta de Twitter: "¡Qué vergüenza Gustavo Petro, que nos quede de experiencia colombianos; no podemos permitir que Colombia y sus ciudades caigan al abismo. Que responda el presidente, que Bolívar responda, todos a dar explicaciones a Colombia. Dineros ilegales en campaña tiñen de ilegitimidad al electo. No vamos a permitir que se repita en Bogotá".

