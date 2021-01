Absurdas exigencias que actor de 'Transformers' le hacía a su expareja

La cantante FKA Twigs sostuvo una relación de nueve meses con el actor Shia LaBeouf, luego de que se conocieran en el rodaje de la película ‘Honey Boy', en 2018.



Recientemente, la artista británica contó los detalles de su noviazgo con LaBeouf, reconocido por su participación en películas como ‘Transformers’ e ‘Indiana Jones’.



En un podcast de la ‘BBC’ aseguró que sufrió trastorno de estrés postraumático debido al trato que recibió por parte de su expareja.



Lo que Twigs tenía prohibido hacer

Tahliah Debrett Barnett (nombre real de la cantante) contó que su exnovio comenzó a hacerle exigencias absurdas con el paso del tiempo.



Por ejemplo, no podía mirar fijamente a los ojos a ningún hombre, ni siquiera a los meseros o cualquier persona a su alrededor. Por lo que cuando salía con él, trataba de mantener la mirada fija en el suelo para evitar discusiones.



“Me dijeron que yo ya sabía cómo era él y que si lo amaba no podía mirar a los hombres a los ojos. No podía ser amable con un camarero porque podía ser visto como que yo estaba coqueteando o queriendo entablar algún tipo de relación, cuando literalmente solo trataba de ordenar mi comida y ser educada”., dijo.



Por ese motivo, se comenzó a aislar de sus amigos e incluso su familia.

De igual forma, ella debía cumplir con una cuota de besos y muestras de afecto durante el día, esto con el fin de demostrar su amor.



A pesar de que la cantante cumplía con todas esas exigencias, manifestó que su expareja era bastante insegura y celosa, pues la acusaba de querer dejarlo.



“A veces estaba viendo hacia el techo y él me decía que si acaso estaba pensando en las maneras en las que podría terminarle”, señaló.



También dijo que, frecuentemente, la despertaba en la mitad de la noche para hacerle dichos reclamos.



Estos episodios provocaron que Twigs se desestabilizara con cualquier ruido que escuchaba durante las noches y en muchas ocasiones esto le causaba ataques de pánico.



La demanda

En diciembre de 2020, la mujer instauró una demanda en contra de LaBeouf por abuso sexual y por causarle estrés emocional.



La cantante hizo referencia al hecho en su cuenta de Instagram.



“Mi segunda peor pesadilla es tener que admitir en redes sociales que fui víctima de violencia doméstica. La primera es no decirle a nadie sabiendo que pude haber ayudado a alguien compartiendo mi historia”, escribió.



En respuesta, LaBeouf le expresó al medio británico ‘The Times’ que ofrecía disculpas por su comportamiento. No obstante, dijo que no todas las acusaciones en su contra eran ciertas.



“No tengo excusa por mi alcoholismo o las agresiones que cometí. He sido abusivo conmigo y con varias personas a mi alrededor por muchos años. Estoy avergonzado por haber lastimado a las personas más cercanas a mí.”, manifestó él.



FKA Twigs aseveró en el podcast que lo que la ayudó a dejar esa relación y comenzar a tratar su salud mental fue una conversación que tuvo cuando llamó a una línea de atención a violencia doméstica.



Luego, le comentó la situación a una de sus mejores amigas y, posteriormente, comenzó a ir a terapia de manera regular.



