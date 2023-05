Fito Páez es un músico, compositor, pianista, director de cine y cantante argentino conocido por sus letras poéticas y su habilidad para combinar diferentes géneros musicales, como el rock, el pop y el tango.

(Lea también: Fito Páez: seguir siendo parte del aire).

El argentino Fito Páez lanzó este martes 30 de mayo, su nuevo trabajo discográfico llamado 'EADDA9223'.



En él ha vuelto a grabar junto a artistas como Elvis Costello, Chico Buarque, Andrés Calamaro, Lali Espósito, Nicki Nicole y Estrella Morente, los temas de su más exitoso álbum, 'El amor después del amor', el más vendido del pop rock argentino, tres décadas después de su publicación.

De acuerdo con la revista 'Rolling Stone', aunque se conocía que el disco incluiría nuevos arreglos con diferentes artistas, los detalles permanecían en misterio. El único adelanto del álbum que los fans de Páez tenían era la colaboración de 'Brillante sobre el mic' con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, que se había estrenado el mes pasado con un video musical protagonizado por ambos.

Por otra parte, el nuevo álbum se ha lanzado después de un mes del estreno de la serie de televisión biográfica de Páez, el cual lleva el nombre de 'El amor después del amor'. Estrenada en Netflix, cuenta los inicios de la carrera del músico, así como sus altibajos y fama.

(Siga leyendo: Qué es realidad y qué es ficción en 'El amor después del amor', la serie de Fito Páez).

EADDA9223 en palabras de Fito Paez:

Como dejó ver en las historias de su cuenta oficial de Instagram, el cantante indica que: “Para mí, no es sólo un álbum. Fue toda una odisea musical alucinante, permanentemente sorpresiva. Había que vejar el material original. Ese fue el primer concepto, en el sentido de no tenerle miedo, poder arrasarlo, darlo vuelta".

"Había que probar de alguna forma que no hay discos sacros, intocables, que no se pueden volver a grabar. ¡Sí, se puede! Y es un ejercicio musical maravilloso. En este nuevo álbum me doy todos los gustos, es una prueba de que la música, aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia dónde queramos", añadió Páez durante la presentación de su nuevo álbum.

"Creo que es lo mejor que hice, en el sentido de que me di todas las libertades”, puntualizó.

(De interés: ¿Qué tenía Fito Páez en la nariz? Fans notaron mancha blanca en concierto).

'El amor después del amor'

'El amor después del amor' es el séptimo álbum de estudio del cantautor argentino Fito Páez, lanzado el 19 de septiembre de 1992. Es considerado uno de los álbumes más influyentes y exitosos en la carrera del cantante y en la historia del rock argentino.

El álbum fue grabado en Buenos Aires y contó con la producción de Tweety González. Presenta una mezcla de estilos musicales que van desde el rock, el pop y el tango, con letras profundas y poéticas que abordan temas como el amor, la pasión, la esperanza y las vivencias personales.

Dicho álbum se convirtió en un fenómeno musical y alcanzó un gran éxito tanto en Argentina como en otros países de habla hispana. La producción discográfica alcanzó a vender más de 600 mil copias en su primer año de lanzamiento.

Entre las canciones más destacadas del álbum se encuentran 'El amor después del amor', que se convirtió en un himno generacional y uno de los mayores éxitos de Fito Páez. Otras canciones populares incluyen '11 y 6', 'Mariposa Tecknicolor', 'Dos días en la vida' y 'A rodar mi vida'. Estas canciones se han convertido en clásicos del repertorio de Fito Páez y han sido interpretadas en numerosos conciertos a lo largo de su carrera.

Por otra parte, 'El amor después del amor' obtuvo varios premios como el Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock en 1993.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

