Fisicoculturista se 'rompe' el pectoral intentando alzar 220 kilos

La carrera de Ryan ‘Big Rig’ Crowley, un fisicoculturista que reside en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), está en peligro luego de que sufriera una terrible lesión en su pectoral tras intentar levantar 220 kilos.

El joven de 23 años mostró un video del momento del accidente, acompañado de unas fotos de su pecho amoratado y de la cirugía a la que se tuvo que someter en su cuenta de Instagram.



“Hoy ha pasado una semana desde que sucedió, pasé cinco días en el hospital en total. Al principio nos fuimos a casa y luego el pectoral se estremeció, increíblemente mal, literalmente fue un bulto tocando mi barbilla”, escribió en la publicación del 27 de marzo.



Crowley, quien también dijo que se “arrancó” completamente el tendón pectoral del hueso, relató que en el hospital le dieron analgésicos e intentaron realizarle una resonancia magnética, pero no se pudo obtener porque no cabía en la máquina.



Al día siguiente de su hospitalización, le hicieron una cirugía que duró cuatro horas.



“No pude sentir mis piernas o brazos durante dos días. Tuve vómitos severos y una gran cantidad de dolor durante tres días después de la cirugía, por lo que me mantuvieron en el hospital. Una vez que comencé a caminar y sentir mis extremidades de nuevo, nos dieron de alta”, afirmó.



El fisicoculturista hasta ahora está trabajando para iniciar una carrera como profesional. Aunque sabe que el terrible incidente puede cambiar sus planes, manifestó que está haciendo todo lo posible por mantenerse positivo y concentrarse en su proceso de recuperación.



Hace unos días subió otra publicación en la que contó que fue por primera vez a entrenar después de la lesión. Según él, sus especialistas le recomendaron que trabajara el resto de su cuerpo ligeramente, por lo que comentó que fue muy cuidadoso con los ejercicios.



Crowley se ha sentido muy agradecido por los mensajes de apoyo que ha recibido, sin embargo, admitió que toda esta situación ha sido devastadora para él, pues “tenía muchos planes para este año”. Reveló que, gracias a su dedicación, ha logrado duplicar su peso corporal en los últimos siete años, es decir, tiene “70 kg de músculo”.



“Tu destino sigue siendo tu destino”, “estarás de vuelta”, “regresarás más fuerte” son algunos de los comentarios de sus seguidores.

