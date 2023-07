Una nueva versión del 'Desafío The Box 2023' ha deleitado, durante estos últimos meses, a los colombianos. El programa producido por Caracol Televisión ha dejado un sinfín de emociones y momentos cargados de adrenalina. Ahora, los cuatro finalistas se enfrentarán a un último reto.

El pasado 20 y 21 de julio, se conocieron los cuatro finalistas del reality, en una velada que dejó en evidencia las habilidades y destrezas de varios competidores. Tras finalizar el reto, Juli y 'Kaboom' se despidieron de la 'ciudad de las cajas'.

Ahora, Aleja, 'Sensei', 'Guajira' y 'Yan', tendrán que darlo todo en la última velada que se realizará el 25 de julio. Ese día se conocerá el hombre y mujer victorioso, quienes se llevarán el anhelado trofeo.

Esto dijeron los finalistas del 'Desafío' si ganan el dinero



Durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios. De este modo, los dos ganadores tendrán que ser un hombre y una mujer, quienes tuvieron que sobrevivir varios meses a las eliminaciones y los retos.

En una entrevista concedida para 'La Red', los participantes revelaron que harán si ganan el 'Desafío'. Inicialmente, 'Yan', quien ha demostrado su versatilidad como deportista, confesó: "Principalmente, acabaría de construir mi casa y cumpliría el sueño de ir con mis papás al mar".

'Guajira' es una abogada y creadora de contenido, su participación estuvo marcada por varias victorias. La mujer confesó al programa de entretenimiento: "No he pensado en ese tema, mi sueño es mucho más que el dinero. De hecho, si me ponen a elegir entre mi nombre en la copa o el dinero, me quedó con la placa".

Por su parte, 'Sensei' expresó que el premio los destinaría a sus proyectos personales: "Quiero expandir el gimnasio y me gustaría invertir en una propiedad finca raíz".

Aleja reveló que quiere cumplir sus proyectos personales y el sueño de su familia: "Terminó de hacerle la casa a mi abuelita, pagar la de mi mamá y montar mi emprendimiento".

¿Cuándo es la final del 'Desafío 2023'?

La final del 'Desafío The Box 2023' se realizará el próximo martes 25 de julio a las ocho de la noche. Además, este fin de semana, los espectadores eligieron al desafiante favorito de la temporada entre los 32 participantes que hicieron parte del 'show', el resultado se revelará la misma noche.

