Han sido numerosas las veces que se ha hablado del fin del mundo. Esta posibilidad, remota para algunos y cercana para otros, ha causado preocupación en muchos grupos, comunidades y organizaciones que, lejos de dejar todo al azar y sucumbir a las situaciones inesperadas, han decidido tomar cartas en el asunto.



Tal es el caso de los preppers, un movimiento que se prepara activamente para las emergencias, pero también el de los survivalistas o del Vivos Group, “la comunidad de supervivencia más grande del mundo”. Le contamos acerca de las extrañas comunidades que, desde ya, se preparan para la venida de la ‘extinción humana’.

Comunidades y grupos 'listos' para el fin del mundo

Preppers

Los ‘preppers’ son una comunidad tan numerosa como silenciosa que tiene un objetivo en común: prepararse para el fin del mundo. Desde desastres naturales hasta ataques terroristas, la interrupción del orden social, crisis económicas y catástrofes internacionales, estas personas, como su nombre lo indica, están preparadas para cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo su vida.



Los individuos que hacen parte de estas comunidades deciden hacer frente a las situaciones de emergencia, acumulando suministros, alimentos, agua y medicamentos, y adquiriendo habilidades como la caza, la pesca, la agricultura, la construcción y la defensa personal. En algunos casos, pueden tener refugios o lugares seguros para evacuar.

(Lea también: Científicos confirman que el 'glaciar del fin del mundo' se está derritiendo).

Algunos preparacionistas optan por un estilo inclusivo, en el que el cultivo y las habilidades básicas de supervivencia se erigen como los mejores aliados. No obstante, también están aquellos que no temen invertir dinero en su seguridad y, por el contrario, compran búnkeres subterráneos de lujo y mantienen permanentemente a su disposición un helicóptero cargado con combustible para escapar, cuando sea el caso.

Los peppers a menudo se resguardan en refugios o búnkers. Foto: iStock

Los motivos que llevan a las personas a convertirse en preparacionistas no se limitan a una preocupación por la seguridad personal y la supervivencia. Algunos de ellos, por ejemplo, se unen a la comunidad empujados por su creencia en teorías de conspiración o, incluso, por la desconfianza en las instituciones gubernamentales. Aunque, cabe aclarar, no es así en todos los casos: a medida que avanzan los años, las comunidades se han vuelto cada vez más diversas.



“La comunidad ha rechazado las teorías de conspiración de la 'vieja escuela' y ese tipo de ideas radicales. La gran mayoría de los 'preppers' son personas serias y racionales, y su número está creciendo exponencialmente. Se ha convertido en algo común”, señaló John Ramey, que dirige una comunidad en línea de preparacionistas en América del Norte llamada The Prepared, para ‘BBC Mundo’.



Para 2020, Bradley Garrett, geógrafo social del University College de Dublin y autor del libro ‘Bunker, construyendo para el fin de los tiempos’, dijo para la cadena citada anteriormente que alrededor del mundo había más de 20 millones de preparacionistas. Esta cifra, a día de hoy, podría ser mucho mayor.

Survivalistas

Tanto los preppers como los survivalistas comparten el objetivo de anticiparse a los escenarios catastróficos. No obstante, aunque a menudo se confundan, existen algunas diferencias fundamentales en cuanto a enfoque y preparación.



Mientras que los preppers se centran en la acumulación de suministros de alimentos, agua, medicinas, herramientas y otros elementos necesarios para sobrevivir en situaciones de emergencia; los survivalistas trabajan por adaptarse a cualquier entorno. Entre otras cosas, se centran en la capacidad de sobrevivir en la naturaleza y en condiciones extremas, utilizando solo los recursos naturales disponibles.

Los survivalistas se enfocan en adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para sobrevivir en cualquier entorno. Foto: iStock

(Siga leyendo: ¿Por qué el Reloj del Juicio Final está más cerca que nunca del apocalipsis?).

“Los términos survivalismo y prepper se empezaron a utilizar entre los estadounidenses en los años 70 del siglo XX”, de acuerdo con el portal internacional ‘Rebelion’.



Esta comunidad, que ha ido sumando simpatizantes a lo largo y ancho del globo, puede entrenarse en técnicas de supervivencia, como la caza, la pesca, la construcción de refugios, la navegación y la defensa personal.

Vivos Group

“La comunidad de supervivencia más grande del mundo”, así es como se describe Vivos Group, una iniciativa de una empresa californiana especializada en construir refugios subterráneos para sobrevivir a cualquier tipo de catástrofe.



Vivos Group posee varios proyectos que tienen como fin asegurar la supervivencia. No obstante, hay uno que destaca por su ambición: Vivos xPoint, con capacidad para refugiar hasta a cinco mil personas, de acuerdo con el canal de televisión ‘Antena 3 Internacional’. El equipo de seguridad puede detectar a cualquiera que se acerque a la propiedad desde 3 millas de distancia.

Vivos Group es una empresa que se dedica a la construcción y operación de refugios subterráneos de alta gama para proteger a las personas de posibles catástrofes. Foto: iStock

El “proyecto humanitario” está ubicado cerca del área de Black Hills en Dakota del Sur, justo al sur de la ciudad de Edgemont, Estados Unidos. Anteriormente, era una antigua base del Ejército de los EE. UU., pero fue reutilizada por la compañía para albergar a aquellas personas que van en busca de comodidad, seguridad y protección.



Según la página web oficial, consta de 575 búnkeres para todo riesgo que están constituidos por hormigón y acero. “El punto en el tiempo en el que solo los preparados sobrevivirán”, es la corta, pero contundente frase con la que se presenta “la comunidad de supervivencia más grande del mundo”.



“Cada búnker está enterrado y protegido bajo gruesas bermas de tierra, supuestamente diseñado y construido por el Ejército para resistir una onda expansiva significativa, mientras que está estratégicamente separado del siguiente búnker por 400 pies en todas las direcciones”, puntualiza Vivos Group.

James Rawles

Cuando de sobrevivir al fin del mundo se trata, James Rawles es uno de los profetas más populares. Este autor estadounidense, exoficial de inteligencia del ejército de EE. UU., libertario cristiano constitucionalista -como se describe así mismo- y consultor de retiros de supervivencia, ha congregado una amplia comunidad alrededor de su blog ‘Survival’, en el que prepara a los lectores para vivir “tiempos inciertos”.



Para Rawles, el fin del mundo implica un colapso socioeconómico causado, principalmente, por el daño a la red eléctrica. “La red eléctrica es el verdadero eje de la sociedad. Impulsa nuestra economía y controla todos los sistemas de pedidos automáticos. Sin ella, nuestra economía simplemente se cerraría”, dijo el estadounidense hace unos años, según el canal de televisión ‘CNBC’.

(De interés: Profesor predice que Internet se acabará en todo el mundo: 'Punto de no retorno').

En esa línea, los supervivientes deben prepararse con abundantes reservas de alimentos, tener carbón almacenado, cultivar sus propios huertos y recibir capacitación médica avanzada. Prepararse para lo peor, para él y sus seguidores, es más que un método de supervivencia, es un estilo de vida.

Bushcrafters

Bushcrafters es como se le llama al tipo de personas que, utilizando técnicas y herramientas tradicionales, se dedican a aprender y practicar habilidades de supervivencia en la naturaleza. A lo largo de los años, esta práctica ha ido adquiriendo mucha popularidad, en especial por su eficiencia en situaciones de alto riesgo.

Aunque el desarrollo de estas habilidades no está directamente relacionado con la creencia en el fin del mundo, algunos grupos pueden compartir una filosofía de preparación y autosuficiencia en caso de crisis, emergencia o escenario apocalíptico. Sin embargo, la mayoría se enfocan en aprender habilidades y conocimientos para disfrutar y respetar la naturaleza de una manera sostenible.

