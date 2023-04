Hace unos días, en redes sociales se creó el rumor de qué Daniella Álvarez, ex señorita Colombia, se había separado de su novio, el presentador Daniel Arenas. Sin embargo, recientemente en una entrevista, la modelo aclaró los rumores sobre su relación.



Los chismes de qué los famosos habían terminado empezaron cuando Daniel Arenas comenzó a trabajar en el matutino ‘Hoy Día’, de Telemundo. Pues, en una emisión en vivo beso a una de sus compañeras, algo que fue bastante criticado por sus seguidores.

Asimismo, se creía que se habían separado, ya que actualmente viven en países diferentes. Daniella se encuentra en Colombia realizando sus proyectos personales y rehabilitándose. En cambio, Daniel se encuentra en Miami dónde trabaja como presentador.



En los últimos días, la ex presentadora del ‘Desafío The Box’ fue interrogada por un periodista del programa de chismes ‘Lo Sé Todo’, el cual la cuestionó sobre su relación actual con el presentador.



Durante la entrevista, la modelo se mostró muy segura y despejó todas las dudas que existían sobre su noviazgo con Arenas. ¿Cómo está el corazón?, le preguntaron, a lo que ella contestó: “Bien, super bien. Gracias a Dios el corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota, con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas en mi vida”.

También, aprovechó esta oportunidad para darle un final a los rumores sobre su relación y contestó con un sí rotundo a la pregunta: “¿Sigues con Daniel?”.



Además, aclaró: “Cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en cómo hay que vivirlo respetando también las prioridades del otro y las de uno”, dijo la presentadora.



Daniella explicó que todas las parejas tienen una forma diferente de vivir su relación y que por eso en algunos momentos es bueno desconectarse de las redes sociales. “Cada quien puede vivir su vida, cada quien puede contar lo que quiere y lo que no, y hay cosas que hay que mantener privadas y que incluso no son para compartir”, afirmó.



Ante esas respuestas, el periodista la cuestionó sobre “¿Por qué antes mostraban mucho y ahora no?”. A lo que ella contestó: “Cada quien ahora está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo para compartir, entonces estamos dándole prioridad a otras cosas de mostrar que específicamente el amor… Yo soy muy abierta, no tengo secretos y no hay nada que esconder”, concluyó.



Estas respuestas van muy de la mano con las declaraciones que dio Daniel sobre las relaciones a distancia. “La relación es de dos, no de diez, no de 20, ni de miles ni de millones. Mi recomendación es: mantenga su relación privada y, segundo, no la estén publicando porque en el momento que la publican, que la hacen de muchos, todo el mundo tiene a interferir, a meterse, a opinar”, comentó Arenas en el matutino.

