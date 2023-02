Tik Tok se ha vuelto una de las redes sociales más usadas del planeta. Tal ha sido su influencia, que millones de personas se sumergen en los denominados trends y posicionan nuevas modas que se acaban solo con la llegada de una nueva tendencia.



Ese ha sido el caso de un nuevo filtro que lo devuelve a la adolescencia tan solo utilizando un botón y la cámara de su dispositivo móvil. Según se ha podido ver en algunas reacciones, adultos se han mostrado notablemente conmovidos por poder revivir momentos de su juventud gracias a este particular mecanismo de Inteligencia artificial (IA).



Es más, algunas de las celebridades más reconocidas del país se han sumado a esta ola y han subido sus experiencias con el filtro a sus respectivas plataformas digitales, entre ellos, la presentadora Carolina Soto, quien se mostró notablemente sorprendida con el cambio que vio reflejado en su rostro.



Así mismo, Margarita Rosa de Francisco, una de las actrices más reconocidas de la industria televisiva colombiana, manifestó el orgullo de tener 57 años : “Me gusto más viejita que joven (...) esta cara mía más joven no m gusta, no me parece interesante”, expresó la intérprete de ‘Los pecados de Inés Hinojosa’.



Por su parte, el reconocido presentador Carlos Calero también se sumó a la iniciativa y retocó su aspecto junto a Paulina Ceballos, su esposa. Ambos se mostraron muy conmovidos por el look que les dio la IA y hasta tuvieron tiempo para hacer bromas al respecto.



“jajajaja @pauceballo y yo con este filtro”, escribió el reconocido comunicador.



Por último, la actriz Coraima Torres, reconocida por su participación en ‘La ley del corazón’ y ‘Emergencias’, también hizo parte del trend, mostrándose sorprendida y un tanto nostálgica con el cambio: “La vida”, dijo.



