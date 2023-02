Una de las separaciones de la que más se ha hablado este año es la de Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. La barranquillera ha utilizado la música para desahogarse y ha creado éxitos como: Te felicito, Monotonía y la Sesión #53 con Bizarrap, los cuales tienen varias indirectas hacia el papá de sus hijos.

Al parecer, Shakira no parará esta dinámica y en la nueva canción que lanzará con Karol G también tendrá fuertes indirectas hacia Piqué, así lo confirmó el matutino Hoy Día’ de Telemundo.



Hasta el momento, solo se conoce el título de este sencillo y se llama: TQG. El significado de las siglas todavía no se ha confirmado oficialmente, pero muchos de sus seguidores han comentado que estas significan ‘Te quedó grande’, pues la paisa fue vista en un evento deportivo con una camisa que tenía la misma expresión.



Según confirmó Andrea Meza en Hoy Día, esta canción será una carta de desamor y no solo tendrá indirectas para Piqué, sino que también para el ex de Karol G, Anuel AA. En el caso de la barranquillera, está cantará: “Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”.



(Lea: Isabella Mebarak, la sobrina de Shakira que se ha hecho famosa en Instagram)

Por su parte, la paisa dirá: “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”, haciendo referencia a que ahora su ex luce bastante delgado. En una entrevista con el New York Times, la intérprete de Gatubela confesó que esta será una balada con fusiones de reguetón y que su letra transmitirá un sentido de hermandad.



(Le puede interesar: Entre lágrimas, Aída Victoria Merlano aseguró que su mamá se avergüenza de ella).



TQG hará parte del nuevo álbum de la 'Bichota', el cual se estrenará el próximo 24 de febrero. La paisa, al medio ya mencionado, confesó que fue un reto trabajar con Shakira debido a su elevado nivel de exigencia. Además, reveló que cuando le envió la letra a la barranquillera está respondió: “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento”.



Además, el medio estadounidense reseñó que Karol G siempre había querido colaborar con Shakira en la música: “Se habían enviado canciones en los últimos años, pero ninguna parecía exactamente correcta. Ahora, con Shakira cantando abiertamente sobre su propia ruptura, Karol G pensó que podrían compartir otra canción en la que estaba ‘dejando ir mucha ira’ ”.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Ganar la lotería no lo hace feliz, según estudios a quienes lo han conseguido

Trucos que las personas infieles usan para no ser pilladas: estudio

Carmen Villalobos olvidó a Sebastián Caicedo y derrocha amor en redes

Así se ve Katrinalieth, la hija de Kaleth Morales, fallecido fenómeno vallenato