Filtran el video de Britney Spears de su 'casting' para 'Diario de una pasión'

A tan solo una semana de que Britney Spears compartiera en sus memorias un episodio poco conocido sobre su audición para el rol de 'Allie' en la adaptación cinematográfica de 'Diario de una pasión', un video ha salido a la luz, abriendo una ventana a un universo alternativo donde la icónica 'princesa del pop' podría haber sido la protagonista de este clásico romántico, papel que finalmente fue para Rachel McAdams.

Dos décadas después, Matthew Barry, quien lideró la búsqueda de talento para la película que encantaría a una generación, decidió hacer público un video inédito de la audición de la intérprete de 'Baby one more time'.

Revelado por 'The Daily Mail', el material captura a una joven Britney, con tan solo 21 años, interpretando una escena clave del filme junto al actor conocido por su papel en 'Barbie'. La voz de Gosling resuena en el fondo, mientras Spears muestra su habilidad frente a la cámara.

En el metraje, la artista se muestra entusiasta, interactuando con su compañero de escena sobre las decisiones de su futuro. Barry, que había mantenido en secreto estas imágenes, eligió este momento para compartir con el mundo el talento que Britney desplegó en aquella audición.

Audición de Britney Spears para la película "The Notebook" ("Diario de una Pasión")

De verdad que sabe actuar y llorar muy bien. Siempre nos preguntaremos que hubiera pasado si ella hubiera hecho la película junto a Ryan Gosling. pic.twitter.com/9O5k4G7J9u — Wálter Meléndez 🇵🇪 (@amigoperu76) October 23, 2023

Según palabras del propio director de 'casting', la intérprete de éxitos como 'Toxic' estuvo en la contienda por el papel junto a estrellas de la talla de Claire Danes, Scarlett Johansson, Amy Adams y Jessica Biel. Barry destacó la excepcional actuación de Spears, aunque enfatizó que McAdams era la elección más adecuada para el personaje.

“Fue una decisión difícil. Britney nos dejó boquiabiertos a todos. Teníamos la boca abierta. Yo quedé impresionado, absolutamente impresionado. Ella dio lo mejor de sí ese día”, apuntó Barry y agregó que “Britney venció a varias de las mejores. Todas las que habían destacado en esos años querían el papel”.

El interés público en esta audición se incrementó después de que Spears mencionara el episodio en un fragmento de su libro autobiográfico, 'The Woman in Me'.



“El casting de 'Diario de una pasión' se redujo a Rachel McAdams y a mí, y aunque hubiera sido divertido volver a trabajar con Ryan Gosling después de nuestra experiencia compartida en el 'Mickey Mouse Club', me alegro de no haberlo hecho”, mencionó la artista en comunicación con la revista 'People'. “Si lo hubiera hecho, en lugar de trabajar en mi álbum In the Zone habría estado actuando día y noche”, reflexionó.

Rachel McAdams también habló sobre aquel 'casting' en el pasado. En una entrevista con 'Entertainment Tonight', expresó: “¡Estoy segura de que Britney hubiera hecho un gran trabajo! Estoy segura de que habría sido una película totalmente diferente. Fui muy afortunada”.

Las revelaciones de Britney Spears en sus memorias

Las memorias de Britney Spears prometen ofrecen una visión íntima de sus experiencias, desde sus primeros encuentros con el alcohol en compañía de su madre cuando solo tenía 12 años, hasta una revelación aún más impactante: un aborto que tuvo a solicitud de Justin Timberlake.

El tomo incluye detalles sobre su relación con el intérprete de 'Mirrors', que podrían causar controversia al desvelar aspectos privados de su tiempo juntos. Los inicios de su relación con el cantante se remontan a sus años en el 'Mickey Mouse Club', donde se conocieron cuando Spears tenía apenas 11 años.



“Una vez, en una pijamada, jugamos a Verdad o Consecuencia y alguien desafió a Justin a besarme. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo mientras él se inclinaba y me besaba”, contó en la nota con la revista norteamericana.

La cantante reveló detalles de su relación con Timberlake. Foto: Instagram: @britneyspears / @justintimberlake

Sin embargo, es su revelación sobre un embarazo no planificado la que se perfila como uno de los episodios más polémicos del libro. Aproximadamente a los 21 años, durante su relación con Timberlake, Britney quedó embarazada.



“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto”, contó la artista y añadió: “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Tribunal de Los Ángeles retira al padre de Britney Spears la tutela de su hija

