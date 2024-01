Filtran canción de Carlos Vives que prenderá el Carnaval de Barranquilla: ‘Es Monda’

Faltan pocos días para que empiece el Carnaval de Barranquilla, pero desde ya se siente la emoción que trae toda esta fiesta, pues el próximo 20 de enero, Melissa Cure, reina del Carnaval, realizará la tradicional lectura del bando. En este evento, se dictaminan las normas que se regirán en la capital del Atlántico durante el 10, 11, 12 y 13 de febrero en la celebración.

Además, faltan pocos días para conocer la canción oficial que se escuchará en todas las calles de Barranquilla mientras sucede el Carnaval. Sin embargo, en las últimas horas este tema se ha vuelto tendencia, pues se filtró un poco de la canción que hizo Carlos Vives para esta festividad.



Por medio de la red social de X, anteriormente Twitter, se conoció un fragmento del tema que dice: “Carlos Vives para las marimondas del mundo. Hay palabras del idioma que se han hecho a mala fama y aunque la justicia aclama, la llaman vulgaridad. Es el caso de una de ellas, la que mientan con más ganas, pa' las buenas y las malas, esa palabra es mondá”.



En un principio las personas pensaban que este sencillo había sido hecho con Inteligencia Artificial, pero luego le dieron credibilidad al audio, pues tiene un buen juego de palabras.

@carlosvives prende los carnavales no solo de Barranquilla si no en la costa Caribe, ustedes opinen sobre la sorpresa del músico. pic.twitter.com/KP8cwnmCkN — 625 Noticias (@625Noticias) January 11, 2024

"Es monda, es mondá, esa palabra es mondá. Si la moto no te quiere arrancar, si el vecino no deja de joder, si el que miente no deja de mentir, si una amiga te partió el corazón, entonces dile que te vale monda", se escucha en la canción. Se cree que con esta canción, Carlos Vives busca revelar las diversas situaciones en las que la palabra puede ser utilizada.



Por otro lado, el diario 'El Heraldo' consultó con el equipo de prensa del artista y confirmó la veracidad del audio y comentaron: “Se filtró una canción que va a salir, se llama ‘Eso es Mondar’, no ha salido la versión oficial aún”.



A pesar de esto, algunos internautas han comentado que desde ya la canción se ve que va a ser todo un éxito y que se la van a gozar en el carnaval.

