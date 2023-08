Este mes ha traído consigo diferentes separaciones en el mundo del espectáculo. Un ejemplo de ello es Sam Asghari y Britney Spears, quienes anunciaron recientemente su ruptura a través de redes sociales.

El entrenador personal lo confirmó por medio de sus historias de Instagram, pidiendo amabilidad y colaboración a sus fans y a los medios de comunicación. Por otra parte, Britney Spears hizo lo propio con un reel de Instagram, en el que afirmaba que “siempre tenía que ocultar sus debilidades”.

“No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie. Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente. De alguna manera telepática, he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco”, señaló la intérprete de ‘Toxic’.

Tras la separación de su tercer esposo, la cantante estadounidense festejó con sus “seis chicos favoritos” y lució un vestido verde. Britney compartió al lado de la piscina y tomó algunos videos junto con sus invitados, que posteriormente publicó en las plataformas digitales.

En uno de estos metrajes, se puede observar a un hombre muy cerca de sus piernas. “¡Me puse mi vestido verde y me presenté en casa de mis amigos! ¡Invité a mis chicos favoritos y jugué toda la noche!”, afirmó en la descripción de su cuenta de Instagram.

Las fiestas de divorcio, una celebración cada vez más popular

Este tipo de festejos, como el que realizó Britney Spears, se han vuelto populares en las diferentes plataformas, como Twitter, Instagram y TikTok.

Dentro de las celebridades que han realizado este trend están la cantante Katy Perry, Madonna, Karen Elson, la actriz Scarlet Johannson, Amber Rose, Katie Holmes y Amber Heard tras su separación con el actor Jonny Depp.

Estas fiestas están causando furor debido a sus cómicas actividades. Dentro de las celebraciones, se puede observar que decoran el lugar con globos, pasteles, bebidas alcohólicas y piñatas, todos objetos personalizados y que tienen como objetivo imprimir un tono cómico al evento. En algunos casos, incluso, se realizan rituales, como la quema del vestido de novia.

Por lo general, suelen reunirse amigos y familiares de la persona recién separada para marcar el comienzo de una nueva etapa.

En TikTok, recientemente se hizo viral un video de la usuaria @karlarmares. En este, la internauta mostró cómo festejó el divorcio de una de sus tías: le organizó una reunión con amigos y familiares, en el que estuvo presente una imitadora de Paquita La del Barrio, quien interpretó la icónica canción ‘Rata de dos patas’.

La recién divorciada se presentó con su antiguo vestido de novia y comenzó a bailar al ritmo de la ‘BZRP Music Sessions ‘BZRP Music Sessions #53’, al tiempo que destruía el vestido con sus propias manos.

En la fiesta, además, habían vasos de plástico negro personalizados con frases como: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Te quedó grande la yegua”, “Hacer el amor con otro”, entre otras, que hacen referencia a las diferentes canciones reproducidas durante el festejo.

Según varios medios internacionales, estas celebraciones comenzaron a popularizarse en Estados Unidos por el libro ‘The divorce handbook’ ́ de la autora Christine Gallagher (2008). Se trata de un manual que incluye tanto tips de planeación como ideas de juegos, regalos y, entre otras cosas, invitaciones.

Britney Spears rompe el silencio

