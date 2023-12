Fher, de Maná, ofendido con la idea de cantar con Bad Bunny y con el reguetón

La banda de rock y pop Maná ha logrado tener una exitosa carrera musical por 42 años. Durante este tiempo, el grupo musical ha mantenido unos fanáticos muy específicos y para alcanzar otros mercados les han sugerido colaborar con artistas de otros géneros, como el reguetón.



Sin embargo, esta idea no le ha gustado al vocalista Fernando Olvera, más conocido como Fher, pues comentó que la música urbana no le gusta.

En una conversación con el medio español 'El mundo', el cantante mexicano reveló su preocupación por el género urbano. "Estamos invadidos por el reguetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, aseguró.



Asimismo, explicó que el principal problema de este género son sus letras, pues para él carecen de creatividad y a veces son violentas y vulgares.



“El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, contó.

También, agregó: “Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.



Además, confesó que el reguetón no es de su agrado y por esa razón no colaboraría con Bad Bunny, incluso esta recomendación ya se la había hecho su hijo, Dalí Olvera, para que pudieran conseguir un éxito internacional.



“Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, aseguró.

Pese a su rechazo general por el género, Fher destacó su admiración por la española Rosalía, quien ha mezclado el flamenco y otros ritmos con el género urbano.



“Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

