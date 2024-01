‘Si mi carrera comenzara hoy, sería la reina de TikTok’: Fey

Mientras la redes sociales como Tik Tok no existían, hubo una artista mexicana que puso al mundo a copiar sus pasos al son de Azúcar amargo, un exitoso tema incluido en su segundo álbum de estudio Tierna la noche (1996), que se sigue escuchando y está presente en el imaginario de la gente que creció con ella. Se trata de María Fernanda Blázquez Gil, conocida artísticamente como Fey.



Luego de su éxito apabullante en la década del 90, Fey siguió con una carrera llena de altibajos, pero con récords que poca gente ha podido superar: 20 millones de discos vendidos, 11 conciertos consecutivos sold out en el auditorio nacional de México y más de 35 discos de oro, platino y diamante. Hoy, con 50 años y 28 de carrera, está de vuelta con Veneno. Hablamos con ella.



La época en la que usted empezó a hacer música era completamente distinta a como es hoy. ¿Cómo cree que hubiera sido su carrera si, en vez de arrancar hace 30 años, hubiera comenzado hoy?



Muy interesante eso que me dices. Efectivamente, me ha tocado vivir los dos mundos. Yo soy una viajera del tiempo porque me tocó un pasado donde no existían redes… bueno, ni celulares (risas). Y ahora es todo lo contrario. Muchas veces he pensado en este tema. De entrada, te digo que sería la reina de TikTok porque yo inventé los pasitos (risas). Pero sí me siento muy afortunada de haber nacido y haber vivido la otra época, donde hacíamos esos discos, nos tomábamos todo ese tiempo, y para la parte de promoción no teníamos que estar usando tanto nuestro tiempo. Hoy la promoción también tiene que ver con las redes y eso es muy demandante. Pero también es maravilloso. Hay mucha creatividad, hay mucha conexión y cercanía con las personas.



Y hay más inmediatez…



¡Claro! Antes, si pasaba algo, no podías decir nada porque faltaba un mes para las entrevistas y no tenías cómo comunicarlo. Hoy lo dices de una, al instante. Entonces, las redes me parecen una herramienta fascinante.

En estos casi 30 años también ha cambiado mucho el papel de la mujer en el mundo de la música. ¿Cómo ve la evolución del rol de la mujer en la música?



No solo en la música. Yo creo que en todo. Somos seres humanos antes de ser mujeres y hombres, y creo que somos seres hermosos de dualidad. Las mujeres tenemos la parte emocional, sensible, sensual, de guiar, de construir, de crear. Pero los hombres tienen toda esa fuerza que también se necesita. Es increíble lo que sucede cuando los mundos se unen, cuando nos apoyamos, cuando y nos respetamos. Es hermoso cuando existe ese balance.



¿En la música o en general?



Creo que en todo y siento que estamos llegando a una época muy bonita como humanidad, en la que también nos estamos dando cuenta de nuestros errores. No podemos echarles la culpa a los hombres porque, al final del día, nosotras los criamos y nosotras les enseñamos. Nosotras somos las madres de esos niños. Así que creo que hay que tomar responsabilidad también y reflexionar sobre cómo educamos, cómo amamos y cómo guiamos a esos niños y a esos hombres, para que el día de mañana sean lo mejor de ellos, lo mejor con sus mujeres y sus familias.



¿Siente que hay un espacio distinto para que los artistas realmente hagan lo que quieren hacer en la música?



Sí. A mí me tocó ver a todo el mundo queriendo controlar a los artistas y apagándolos. En vez de ayudarnos a brillar más, nos opacaban. Cuando a una persona le quitas su esencia y le quitas toda la luz, le quitas todo lo que realmente es. A hombres y a mujeres nos pasó lo mismo en la industria; a los artistas, porque somos gente más sensible, queremos expresarnos. Hoy, las cosas han cambiado.



Hablando de lo que sucede hoy, ¿cómo ve la música actual?



Siento que, en cuanto a las letras de las canciones, debería haber un poquito más de respeto, de amor propio, de más romanticismo, algo un poco más bonito. En cuanto a la música, es extraordinario lo que está sucediendo. Son ritmos maravillosos.



Siente que 'Veneno', su nuevo sencillo, ¿representa este momento de su vida?



A ver, el momento presente es muy corto, porque yo cambio…y cambio todos los días. Así que hoy pienso algo y mañana quién sabe. Pero sí, Veneno es una canción con la que yo quise expresar esa sensación en la que observas el mundo y todo es increíble. Cuando te vas al mundo interno, cierras los ojos y te permites sentir y sientes con toda la tristeza, la angustia, el amor o el miedo. Es ese momento en el que te permites vivir y sentir todo ¿En qué parte del cuerpo se siente el miedo? ¿En qué parte del cuerpo se siente la emoción? ¿Qué es lo que estoy queriéndome decir? ¿Qué me está diciendo a gritos mi cuerpo, mi alma, mi mundo interno? Entonces, cuando logras hacer eso, es hermoso, es liberador, es catártico, como la música.



Este momento, en el que decide mostrarse tal cual es, ¿tiene que ver con su independencia musical?



Pues no tanto, porque yo siempre fui bastante independiente. Siempre hice lo que quise, aunque es verdad que antes, cuando estaba con grandes disqueras, había mucha más gente poniendo peros. Tenía una maquinaria alrededor de mentes que pensaban por mí, que querían manejar mi historia y mi rumbo. Pero siempre he sido guerrera y he luchado por lo que quiero.



¿Entonces siempre se ha sentido libre?



Siempre me he sentido libre de hacer lo que quiero en lo musical, en lo artístico; pero, como persona, a veces no. Recuerdo estar en momentos en los que me pregunté qué estaba haciendo, como cualquier ser humano. Todos hemos sentido lo mismo, todos pensamos, sentimos igual y vivimos lo mismo, estés donde estés y seas de donde seas. Pero sí, yo creo que en este momento mi libertad como persona y como creativa se unió, porque como persona ya no me importan muchas cosas que antes me preocupaban.



¿Cuáles eran sus preocupaciones?



Desde adolescente te empiezas a preocupar por cómo te ven de afuera. Y como mujer, mucho más. Porque hay una terrible presión a nivel físico. Y llega un momento en el que te vas liberando, te vas dando cuenta que es un juego, que es muy divertido vivir, que todas y todos somos únicos en este planeta. No hay alguien igual a ti. Qué maravilloso ser tú a todo tu potencial y disfrutarlo. Y si tienes algo que no es como los otros creen que tiene que ser la belleza, a lo mejor ahí está tu belleza, en ser totalmente diferente en ese aspecto.

Se ha hablado mucho de su edad…



Una cosa que a mí me molesta mucho de este momento de la historia son las faltas de respeto hacia nuestros adultos. Faltas de respeto en las redes, comentarios, como si ser viejo fuera algo malo. La gente de edad es la gente más sabia, que más ha vivido y que tiene el derecho a enseñarnos el camino. Tenemos que darles las gracias a cada uno de ellos. Y la edad, como dices, es algo que, al contrario, está muy mal vista cuando es de las cosas más hermosas que podemos tener también las mujeres. Obviamente se vuelve complicado hasta hormonalmente, pero es bellísimo, porque cada vez te importa un pepino más todo en la vida.



¿Le gusta cantar sus éxitos anteriores?



Me encanta. Es algo rarísimo, pero yo cada vez que las canto siento que la estoy cantando por primera vez. Como con los libros… los vuelves a leer un año después y son otros libros. Y así me pasa con mis canciones: las entiendo y las disfruto y las siento de otra manera cada vez que las vuelvo a cantar.



ÚRSULA LEVY

