Festival Vive la Salsa abrió su preventa en Bogotá con descuento y reveló sus artistas

El 21 y 22 de junio de 2024, se llevará a cabo el festival más esperado de la salsa en Bogotá, contando con más de treinta artistas nacionales e internaciones, que además, tienen un gran reconocimiento a nivel mundial y se presentarán por primera vez en el Parque Simón Bolívar.



Para adquirir la boleta, puede hacerlo en la etapa de preventa que está disponible desde el 4 hasta el 7 de marzo, únicamente para los clientes de los bancos del Grupo Aval como el Banco de Bogotá, Occidente, Popular, Av. Villas y la billetera dale!, quienes obtienen un 30 por ciento de descuento en la primera etapa.

Durante la preventa los precios de los palcos oscilan entre los 12 millones y los 320 mil pesos, mientras que la gradería tiene un valor de 300 mil pesos y la VIP está disponible por 250 mil pesos.



¿Quiénes son los artistas invitados?



Por el momento, en la cuenta de Instagram del festival Vive la Salsa solo se han revelado 22 de los artistas que estarán sobre el escenario del Parque Simón Bolívar, a continuación le presentaremos los artistas que hasta el momento se han expuesto para el gran concierto del género.



Grupo Niche. Oscar D´León. Guayacán Orquesta. Andy Montañez. Tito Nieves. Tony Vega. Henry Fiol. Puerto Rican Power. David Pabón. La 33. Adalberto Santiago. Fruko y sus tesos. Orquesta Aragón de Cuba. Josimar y su Yambú La suprema corte. Grupo Galé. Mauro Castillo. David Zahan. Jimmy Saa. Christian Alicea. Daniela Darcourt. Joseph Amado.

Cabe destacar que para este festival de la salsa, Fruko y sus tesos estarán celebrando sus 60 años en la industria, la Orquesta Aragón de Cuba sus 85 años de historia y Joseph Amado le realizará un tributo a Héctor Lavoe.



Todos estos artistas se presentarán en tres escenarios, en el principal se tendrán silleterías para los invitados especiales, el palco de fans, la alfombra roja y los palcos diamante, oro y plata, mientras que la gradería oriental y el VIP no tendrán sillas disponibles.



El segundo escenario se dividirá en las mismas categorías que la anterior, pero en este caso ninguno tendrá silletería. El tercer y último escenario no tendrá divisiones, lo que quiere decir que su acceso es libre a todas las localidades, pero no contará con asientos.

Recordando a Jairo Varela



