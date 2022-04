En el último fin de semana del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se conoció una denuncia de la reconocida actriz colombiana Cony Camelo sobre presuntas irregularidades en la organización del evento.

No es la primera situación que pone en alerta a la organización. A dos días de abrirse el telón de esta versión del festival, se conoció el aplazamiento de 16 obras de teatro internacionales que iban a participar. Los espectáculos quedarían para finales de julio, según los organizadores. No obstante, varios usuarios que se habían abonado denunciaron que les pusieron trabas para obtener su dinero de vuelta y que les tocó escoger otras obras de la programación.



A través de sus redes sociales, Cony Camelo explicó un hecho que fue respaldado por otros actores reconocidos. Dice que hubo una irregularidad con el 'canje' que le prometieron por promocionar las obras del festival.

"Toda mi vida, desde mi adolescencia, fui al Festival Iberoamericano de Teatro. Soy formada en el festival. Durante toda mi vida compré mi abono. Gasté mi plata en esto. Mi mamá, en el colegio, cuando yo no tenía dinero, me regalaba el abono de Navidad. Luego participé como actriz. Ya me tocó el declive donde ya no pagaban y le quedaron debiendo a medio mundo, un enredo, demandas, en fin", dijo al comienzo del video la actriz recordada por sus papeles en 'Los Reyes' y 'Lala's spa'.



Y agregó: "Pero este año, que empezaron a revivir el festival, me escribieron por primera vez los del Festival Internacional de Teatro, que es como creo que se llama ahora, y me dijeron: 'Conny, tu que eres una influencer de teatro, queremos darte este all access para que lo cambies por un abono'. Hice la investigación, vi horarios y me programé".



Pero, según cuenta, ahí comenzó el problema. "El primer día fantástico, había sillas vacías, pero bien; segunda función, igual, entonces les decíamos a todos que vinieran. Pues resulta que el teatro empezó a vender. Hace tres días, dos horas antes de la función, me dijeron: 'No, Cony, es que no hay boletas para ti'. Les dije que por qué razón, si ya las había pedido hace más de una semana. 'No, es que está lleno, no hay boletería. Pero mañana sí, qué pena contigo', me contestaron".



La actriz narra que al día siguiente le dijeron la misma excusa. Este viernes, la mujer les habría escrito a los organizadores, pero "no contestaron el teléfono".

Con indignación, Cony Camelo dijo que no era la única actriz a la que le ha pasado esta situación. "Me parece feo que nos usen de esa manera, que hayamos hecho nuestra labor y nuestro canje tácito de invitar a la gente, y ahora para ellos nosotros seamos de segunda y no nos tengan en cuenta ni nos respeten", dijo.



Y enfatizó: "Respeten a los actores y los artistas. Este festival era nuestro. Este festival era de los artistas. Sentir que están pasando por encima de nosotros. Seguramente no es el caso de todos. Hay unas obras que están maravillosas, actores a los que los están tratando maravilloso, pero no es la mayoría".

"Yo pido que respeten. Respeten y vuelvan a la ética de respetar el artista en este país, por favor", concluyó.

Sobre las publicaciones, que se volvieron virales en TikTok e Instagram, otros colegas comentaron. "La fiesta de Bogotá la embolataron entre burocracia e intereses disfrazados de amor al teatro", escribió Rodrigo Candamil.



"¡Indignante! He escuchado esta misma historia varias veces esta semana. Usan a los artistas para atraer gente a las salas y ya apenas empiezan a tener público dejan por fuera a los artistas que les ayudaron. Respeten por favor", comentó María Adelaida Puerta.

Hasta el momento, la organización del Festival Iberoamericano de Teatro no se ha pronunciado sobre el tema.

