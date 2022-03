Después de dos años de pandemia en los que el covid-19 obligó a los artistas y a los grandes eventos a parar, regresó uno de los festivales de música más importantes: el Estéreo Picnic.

En 2020, a pocos días del evento, la llegada del covid y el aumento de casos obligó a cancelar el concierto, dejando a cientos de espectadores ilusionados.



Pero este 2022, el festival regresó para su undécima edición, y los colombianos podrán disfrutar de 3 días de buena música en el Campo de Golf Briceño 18.



Artistas como Foo Fighters, J Balvin y The Strokes ambientarán el campo de golf durante estos 25, 26 y 27 de marzo.



También estarán otras estrellas como Martin Garrix, Doja Cat, Diamante Eléctrico, C. Tangana, entre muchos otros.El regreso del festival emocionó a los usuarios, quienes no dudaron en crear sus mejores memes para celebrar el regreso de la buena música del Estéreo Picnic.

Los creyentes de Estéreo Picnic // Los que vamos solo por Foo Fighters pic.twitter.com/GP7mW7rOi4 — Felipe Tapasco (@Pipetapasco) March 25, 2022

Estoy llenita de emoción por el #COMEBACK del Estéreo Picnic pic.twitter.com/VvLB9gEeam — MoniRo✨ (@monirodriguez_s) March 25, 2022

Otros reaccionaron con humor al hecho de que, por diversos motivos, no pudieron asistir al festival.



También hay varios memes que se burlan del típico mal clima que suele haber en Bogotá cuando se realiza este festival. Incluso, algunos reaccionaron a la participación del ahora famoso Frailejón Ernesto Pérez en el Estéreo Picnic.



Listo para estrenar en el Estéreo Picnic #fashion pic.twitter.com/fnYA0yYwdy — Julio César Escovar (@julitroescovar) March 21, 2022

Los que compraron para el Jamming viendo los post de los que están en Estéreo Picnic. pic.twitter.com/xg8ZjUsgV7 — S. (@SlopJi) March 25, 2022

La gente del Estereo Picnic este año cuando vea a Frailejón Ernesto Pérez presentarse en tarima. pic.twitter.com/BlolO2vNnC — Álvaro D Fajardo (@AlvaroDFajardo2) March 21, 2022

Serán cinco escenarios, más de 85 artistas y fans de Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela, Estados Unidos y otros lugares del planeta, "todos reunidos para celebrar la libertad, la diversidad, el aquí y el ahora", festejó la organización.

Sueño y deseo con todo mi corazón estar en el Estéreo Picnic y no en la trabajación. #FEP #fep2022 pic.twitter.com/MlXNFWZNLK — Esteban (@liebesspiel_) March 25, 2022

todo el mundo por allá en el estéreo picnic y uno acá trabajando pic.twitter.com/wE9tNfrDMP — diego (@bIuebanister) March 25, 2022

este fin de semana se van todos al estéreo picnic… y mientras tanto yo pic.twitter.com/fQNFwAwagh — ✨ (@laot_ac) March 25, 2022

Este viernes, los escenarios del festival se verán inundados con otros artistas y grupos de rock, pop-rock y soul como Nile Rodgers y Black Pumas, mientras que el sábado actuarán artistas de la escena trap y urbana como el español C Tangana, acompañados de DJ como Fatboy Slim y Martin Garrix.



Yo viendo que Doja Cat se hizo cancelar, ya que el domingo voy a al Estéreo Picnic solo por ella #dojacatisoverparty #dojacat pic.twitter.com/fmu52c0rqP — Mario (@marioetriana) March 25, 2022

Yo en la fila del Estereo Picnic intentando entrar el próximo fin de semana con mis boletas del Jamming. pic.twitter.com/3UQxwxSGts — kieres vap0? 👁️👄👁️ (@Elponycosmico) March 18, 2022

Listo para Estéreo Picnic! pic.twitter.com/uf2SU4lerh — Juan Abel (@JuanAbelG) March 25, 2022

Yo fingiendo que no me importa no estar en el estéreo picnic. pic.twitter.com/F5Aewv1HJ6 — K. (@rkcs18_) March 26, 2022

El festival lo cerrará el domingo la banda estadounidense de Julian Casablancas, a quien se le suma Nina Kraviz y la banda argentina Él mató a un policía motorizado.

¿Estereo picnic?.

Ni idea pa', yo solo fan de: pic.twitter.com/277kwSpnna — Laura Isaza M4 🇨🇴 (@lauravillamilr) March 25, 2022

Vamos al estéreo picnic decían, será divertido y fácil llegar decían pic.twitter.com/6oHWKyZA7E — guillermo venegas (@honguillermo) March 26, 2022

El que revendió las boletas del estereo picnic para comprar las del jamming... pic.twitter.com/sQ2iSi3M5z — Oblivion (@SeniorM_staza) March 25, 2022

