Este jueves 23 de marzo inició uno de los eventos de música más importantes en el país, el Festival Estéreo Pícnic, el cual no solo se caracteriza por traer unos excelentes artistas, sino también por tener varias actividades, emprendimientos y mucha moda, pues los asistentes suelen vestirse con sus mejores looks.

El primer día del festival era uno de los más esperados por algunos colombianos, pues el line up contaba con la participación de la banda Blink- 182, pero por un problema de salud en uno de los miembros de la banda tuvieron que cancelar. Sin embargo, los organizadores, en poco tiempo, lograron encontrar a otros grandes artistas, Twenty One Pilots.



Los asistentes del evento también pudieron disfrutar de artistas como: The 1975, Juliana Velázquez, The Change, Tame Impala, Wallos, Melanie Martínez, Cigarettes After Sex, entre otros.



Aunque la música, es un gran pilar del festival, en realidad este espacio se ha vuelto un lugar en el que las personas pueden relajarse de la normalidad y sentirse en ‘un mundo distinto’. Esto se puede evidenciar con los outfits y accesorios que utilizan las personas, pues estos suelen ser bastante coloridos y llamativos.



A continuación, le mostraremos algunos looks que se destacaron en el festival, para que le sirvan de inspiración para los días que faltan.



Las lluvias no detuvieron el Festival. Foto: César Melgarejo El TIEMPO

Como llovió era normal ver a varias personas son sus impermeables. Foto: EL TIEMPO

Las personas suelen usar prendas o accesorios llamativos. Foto: EL TIEMPO

El Festival Estéreo Pícnic es uno de los eventos de música más importantes en el país. Foto: EL TIEMPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

