Las mejores voces de doblaje y locución del mundo se reúnen en Bogotá

Todos los días y durante horas, Isabel Junca se dedicaba por cuenta propia a darle forma a su voz, mejorar la interpretación y adoptar el acento neutro internacional para recrear en español a los personajes de series, documentales y películas de todo el mundo.

Así, ha doblado a Nicole Kidman en Grace de Mónaco o a Jennifer Lawrence en Serena. Este trabajo disciplinado la convirtió en una de las actrices más autorizadas en Colombia para hablar de doblaje, incluso antes de cumplir 30 años. Discípula de Centauro, una de las tres casas más importantes de doblaje en el país, con maestros de la actuación y la locución como Raúl Gutiérrez y Lucero Gómez, decidió abrir su academia en el 2016 para la formación de nuevos talentos; la llamó A Voz y ya ha graduado a cinco generaciones aprovechando la demanda en aumento de voces colombianas que hoy se escuchan en producciones de HBO, Discovery Channel, NatGeo, Netflix, TNT, Disney, Sony y más.



Esa posición en creciente aumento de los talentos colombianos ha llevado al aumento de academias de formación, la realización de actividades y eventos como el que se realizará entre el 20 y 23 de junio en Bogotá con la presencia de actores de doblaje, locutores, comunicadores de 10 países incluidos Estados Unidos, México, España, Reino Unido, Puerto Rico, Uruguay y República Dominicana, este último como país invitado de honor en el primer Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz, creado y dirigido por Isabel Junca. “Este evento, que se realizará cada dos años, tiene como objetivo fortalecer la formación de los talentos nacionales, promover un intercambio de conocimientos, experiencias, investigación en torno al ejercicio profesional del voice over y de la voz como herramienta de comunicación”, explica Isabel.

Junca se dio a la tarea de traer grandes invitados como Raúl Aldana, quien ha hecho las voces al español de Mickey Mouse, la Rana René, Timón de El Rey León y fue por 10 años el director de Disney Character Voices Intenational, liderando el doblaje de voces al español y portugués de todas las cintas de esta casa.



La uruguaya Simon Fojgiel, una de las voice over hispanas más importantes en Estados Unidos, que ha trabajado para CNN en español; también estará Dave Fennoy, quién es una de las voces más versátiles de la industria en Estados Unidos. Uno de los papeles más notables que ha tenido es el de Lee Everett en el videojuego de The Walking Dead. Sus clientes promocionales a lo largo de los años incluyen Fox, CBS, ESPN y The Disney Channel, entre otros.



“He estado en más de 400 videojuegos en los últimos 20 años y estaré en Colombia para compartir mi experiencia, conocimientos, trucos del oficio y cómo construir personajes para videojuegos”, cuenta este experto desde Estados Unidos.



Durante los cuatro días del Festival Iberoamericano de Voz Viva Voz, que ya llenó todos sus cupos, tendrá cerca de 40 actividades entre charlas, talleres, networking, debate e investigación alrededor del ejercicio profesional del voice over como trabajo artístico en la industria de la voz, en los que se hablará, por ejemplo, de locución documental, interpretación en el doblaje de voces, paso a paso de un podcast, la industria del doblaje de videojuegos, se realizarán ejercicios de doblaje en vivo, entre otras actividades.



También se reconocerá y premiará el trabajo de los actores de doblaje y locutores comerciales colombianos, así como el talento de habla hispana del mundo en los Premios de la Academia A voz. Las sesiones del domingo serán gratuitas con previa inscripción en www.festivalvivavoz.com



Isabel Junca tiene aspiraciones ambiciosas para el gremio que se reunirá en este evento: “Que en todas las escuelas, desde la primera infancia, haya una materia de voz, de comunicación. Que en las universidades exista esta especialidad, que el estatus de ser locutor sea avalado y otorgado por la Asociación Colombiana de Locutores, acompañado por los Ministerios de Educación y Cultura y que seamos un gremio creativo, pero, sobre todo, unido”, puntualiza.



