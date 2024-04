La fertilidad después de los 30 años: mitos, realidades y opciones de tratamiento

La preocupación por la fertilidad después de los 30 años ha ido en aumento en la sociedad contemporánea, en gran parte debido a cambios en el estilo de vida y las prioridades personales.

La postergación de la maternidad se ha vuelto común, impulsada por metas educativas y profesionales, así como la búsqueda de estabilidad financiera.

No obstante, este cambio en el panorama social ha generado inquietudes y cuestionamientos sobre la fertilidad después de los 30 años, ya que se debate mucho sobre el llamado reloj biológico, que señala la disminución de la capacidad reproductiva en las mujeres con el paso del tiempo.

Aunque es verdad que las probabilidades de concebir de forma natural pueden decrecer con la edad, es crucial reconocer que existen alternativas disponibles para aquellas personas que aspiran a ser madres en el futuro.

Factores que afectan la fertilidad después de los 30 años



El ginecólogo obstetra y especialista en fertilidad Urso Rodríguez, de Niu Vida, Centro de Reproducción Asistida a Bienestar, señala que después de los 30 años, diversas transformaciones fisiológicas pueden impactar la fertilidad de la mujer.

Entre estas se incluyen la disminución en cantidad y calidad de óvulos, alteraciones ovulatorias y cambios hormonales. Además, el riesgo de desarrollar condiciones médicas con el paso de la edad como endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria o fibromas uterinos.

“Uno de los principales factores que influyen en la fertilidad de una mujer es la baja cantidad de óvulos en los ovarios, pero también hay otras condiciones que pueden traer consigo problemas para concebir, entre las cuales se destacan: la obstrucción bilateral de las trompas uterinas (ocasionada generalmente por infecciones de transmisión sexual no tratadas o abordadas de forma inadecuada), la presencia de cicatrices, pólipos o miomas en el útero de la mujer y las enfermedades endocrinas, como hipotiroidismo, hiperprolactinemia o síndrome de ovario poliquístico”, explicó Milton Mestanza, ginecólogo especialista en fertilidad de la Clínica Internacional.

La reserva Ovárica



Las mujeres suelen perder alrededor de 1.000 óvulos por mes desde su nacimiento. Por consiguiente, como explicó el especialista de la Clínica Internacional, después de los 30 años, especialmente a partir de los 35, la reserva ovárica disminuye significativamente, lo que resulta en una menor cantidad de óvulos, los cuales suelen tener una calidad inferior.

Este declive se agudiza aún más a los 40 años. Los mejores óvulos de una mujer suelen producirse entre los 20 y los 30 años.

El experto destaca que la reserva ovárica disminuye considerablemente después de los 35 años, lo que repercute en la calidad de los óvulos y reduce las posibilidades de concepción. Por ello, recomienda realizar pruebas de reserva ovárica y ecografías para evaluar la salud reproductiva.

“A partir de los 35 años, el ovario comienza a sufrir una serie de cambios estructurales con la propia edad, por lo que conforme pasan los años se va deteriorando en un 10%. Actualmente, está demostrado que, si una paciente por debajo de los 35 años se somete a un tratamiento de fertilidad para lograr el embarazo en un futuro, la tasa de éxito ronda el 50% o 60%. Una vez que supera esta edad, sus posibilidades se reducen al 40% o menos. Es esencial que las mujeres que están considerando la fertilidad, o planeando someterse a tratamientos de fertilidad, se realicen una prueba de la hormona antimülleriana, que evalúa la reserva ovárica, además de complementarlo con una ecografía tomada dentro de los tres primeros días de la menstruación, permitiendo así determinar la calidad y cantidad ovular”, informó el ginecólogo obstetra.

A partir de los 35 años, el ovario comienza a sufrir una serie de cambios estructurales con la propia edad. Foto:iStock

Mitos sobre la fertilidad después de los 30



Milton Mestanza, ginecólogo especialista en fertilidad de la Clínica Internacional, desmitifica algunas creencias comunes sobre la fertilidad después de los 30 años.

Contrario a la idea extendida, tener ciclos menstruales regulares no garantiza fertilidad, ya que enfrentan dificultades debido a una baja reserva de óvulos o a la obstrucción de las trompas.

El uso previo de anticonceptivos no causa infertilidad. Los anticonceptivos previenen el embarazo durante su uso activo; sin embargo, si una mujer no logra quedar embarazada después de suspender su uso, esto no se debe al efecto de los anticonceptivos, sino a otras causas como una baja reserva de óvulos en los ovarios.

Además, destaca que la infertilidad no es exclusivamente un problema femenino, ya que varios estudios indican que el hombre es responsable del 40% de los casos de infertilidad.

La calidad del esperma también puede disminuir con la edad. Por lo tanto, tanto la salud reproductiva de la mujer como la del hombre son fundamentales para la fertilidad.

En cuanto a las opciones de tratamiento, existen diversas alternativas disponibles. El especialista en fertilidad de Niu Vida los siguientes:

Donación de gametos



La donación de gametos es un procedimiento de reproducción asistida en el cual el óvulo proviene de una donante distinta a la receptora del embrión, mientras que el esperma proviene de un donante diferente al que fecundará el embrión de la pareja receptora. Esta opción, una de las más efectivas, posibilita el embarazo en mujeres que no han tenido éxito con otros tratamientos de fertilidad.

Vitrificación de óvulos



Este método es uno de los más conocidos y consiste en la vitrificación ultra rápida de los ovocitos. El proceso tiene una duración aproximada de dos semanas y se basa en la estimulación ovárica mediante la administración de medicación durante 10 a 12 días. Posteriormente, se lleva a cabo la extracción de los óvulos para su posterior vitrificación.

Criopreservación de tejido ovárico



La criopreservación de tejido ovárico, también denominada almacenamiento de tejido ovárico, puede resultar útil para mujeres que desean preservar su capacidad reproductiva después de someterse a tratamientos que pueden causar esterilidad, como es el caso de los tratamientos contra el cáncer.

Cultivo de embriones



El cultivo de embriones comienza tras la fertilización in vitro. Los embriones se desarrollan en un ambiente que imita al tracto uterino durante cuatro a cinco días antes de ser transferidos a la paciente.

Transferencia de embriones desvitrificados

La transferencia de embriones desvitrificados es una opción interesante durante los ciclos de fertilización in vitro. Se lleva a cabo durante el período de receptividad endometrial óptimo, para lo cual se realiza una estimulación hormonal supervisada por ecografía para sincronizar el crecimiento del endometrio con la transferencia de los embriones desvitrificados para su implantación.

Recomendaciones



Por supuesto, es crucial que las mujeres que estén considerando postergar la maternidad hasta después de los 30 años se sometan a revisiones médicas periódicas para mantener una óptima salud reproductiva.

Por esta razón, es indispensable consultar con un ginecólogo, especialmente si se experimentan descensos, infecciones, enfermedades inflamatorias pélvicas u otras condiciones que puedan afectar la fertilidad.

Lo mejor es ser madre primeriza antes de los 30, dice la ciencia Foto:iStock.

Además, se recomienda realizar anualmente una prueba de Papanicolaou para descartar posibles lesiones en el cuello uterino, según lo señalado por Urso Rodríguez.

“Por lo general, algunas parejas suelen manifestar que tienen problemas para concebir, pero muchas veces no lo logran porque no lo realizan en el momento adecuado. En concreto, las relaciones sexuales tienen que darse siempre en el día ovulatorio, es decir, si son ciclos de 28 a 30 días, es vital llevarlas a cabo en la mitad del mismo, aproximadamente entre los días 13 y 15. Esto deben intentarlo durante un año antes de ir con el especialista en fertilidad; no obstante, este período se reduce a seis meses cuando una mujer de 30 años o más está buscando quedar embarazada de forma espontánea y aún no lo consigue, por lo en este tipo de casos debería asumirse que existe un problema de fertilidad, el cual requiere de un tratamiento específico”, afirma el especialista.

Es esencial, según los expertos, mantener un estilo de vida saludable y buscar asesoramiento médico si se tiene interés en la fertilidad después de los 30 años. Las revisiones regulares con un ginecólogo son fundamentales, especialmente si se presentan condiciones que puedan afectar la fertilidad. Además, se recomienda realizar pruebas de Papanicolaou anualmente para detectar posibles problemas.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de la inteligencia artificial, basado en información El Comercio de Perú (GDA), y contó con la revisión del periodista y un editor.