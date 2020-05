La Casa de Alba espera un nuevo heredero

Ahora, la Casa de Alba, al frente de Carlos Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba, vive días de felicidad, espera un nuevo miembro para el próximo otoño que se apellidará Fitz-James Stuart Palazuelo y en un futuro será la XXI duquesa de Alba.



Con la discreción que siempre los ha caracterizado, hace unos días se ha conocido que Fernando Fitz-James, de 29 años, nieto de la duquesa de Alba y Sofía Palazuelo, de la misma edad, casados el 6 de octubre de 2018 en el madrileño Palacio de Liria, están esperando su primer hijo.

Fernando Fitz-James, próximo futuro duque de Alba, que heredará 50 títulos además de colecciones de arte de gran valor, nueve ducados y 30 propiedades, cursó Derecho en la Universidad de Londres y después amplió sus estudios con un máster en la Universidad de Massachusetts.



A su vuelta en 2013, ya en Madrid, realizó otros máster en Dirección de Marketing en el College International Studies (CIS), donde conoció a su mujer, Sofía Palazuelo.

Sofía Palazuelo, que nació y vivió en Palma de Mallorca hasta su mayoría de edad, se formó en el colegio American International School.



Para su formación universitaria, Sofía Palazuelo se trasladó a Madrid, donde estudio Marketing y Comunicación en el Emerson College y además completó estudios también en Estados Unidos.



Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar y futura duquesa de Alba, es un personaje de lo más interesante, hija de Fernando Palazuelo Baldasúa, arquitecto y empresario mallorquín, y de Sofía Barroso, experta en arte.



Con una apariencia y modales hechos para ostentar el cargo que algún día le tocará por matrimonio, Sofía ha conseguido esquivar muy bien las salpicaduras mediáticas de los asuntos familiares que llevaron a sus padres a los tribunales tras su divorcio.



Discreta y elegante, Sofía ha hecho gala de una serenidad encomiable, y supo ganar desde el comienzo de su relación con su ahora marido el cariño de toda la familia Alba.



El padre de su esposo, el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, siempre parco en gestos y palabras, deja traslucir su felicidad en los encuentros con la pareja.



Sobrina de la diseñadora Teresa Palazuelo, en su enlace recurrió a su buen hacer con un vestido de líneas rectas, sencillo, que no acompañó de tiara, prefirió un imponente tocado de plumas y unos pendientes de brillantes en forma de rombo y pulsera también de brillantes coronada por un zafiro de gran tamaño.



Sofía Palazuelo trabaja junto a su madre en la empresa que creó Around Art, especializada en viajes a medida en torno al arte y el patrimonio, momentos en los que utiliza un vestuario informal, acorde con las mujeres de su edad, desenfadado, cómodo que acompaña de zapatos planos e incluso deportivos.



Amante de la ópera, no es extraño verla acudir a la apertura del Teatro Real de Madrid, momento en el que opta por diseños de autor, en los que casi siempre apuesta por firmas españolas.



EFE