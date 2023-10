Fernando Allende: 50 años ligado a Colombia

A sus 70 años, Fernando Allende en vez de pensar en un descanso está haciendo nuevos proyectos para su carrera profesional, que ya cumplió 50 años en la industria.

El actor, músico, pintor y escritor mexicano está ávido por hacer más, y precisamente pasó por Colombia para promocionar su último sencillo Un millón de besos, un trabajo que hizo de la mano del reconocido productor Rudy Álvarez (Beyoncé, Luis Miguel) y que es un homenaje a nuestro país.



Colombia está en el corazón de Allende porque fue aquí donde, como él dice, “nació artísticamente”. Un millón de besos fue grabado en Cartagena y su sonido combina el vallenato, el pop y lo urbano. Aunque el mexicano no está acostumbrado a estos géneros, como artista entiende que probar y atreverse hace parte de su repertorio.

EL TIEMPO conversó con él sobre Colombia, sobre la obra María de Jorge Isaacs, la historia que lo trajo al país en 1972 para interpretar a Efraín en la pantalla grande y la historia a la que siempre vuelve con regularidad para encontrar algo nuevo, sobre su último sencillo, sobre su libro Memorias del futuro y sobre su trabajo en la pintura.



¿Qué significa Colombia para usted a nivel personal, artístico y laboral?

Colombia es el lugar donde el universo decidió que yo debía nacer artísticamente. Y lo hice de la mano de una historia con una temática universal. María de Jorge Isaacs es el equivalente latinoamericano de Romeo y Julieta de Shakespeare en la literatura anglosajona. Colombia es la primera puerta que se abre y es la puerta que ha permanecido abierta. Además, mis inicios en Colombia me llevaron a Hollywood. Le debo todo a Colombia y por eso me considero un hijo adoptivo y busco siempre hacerle tributo.

¿Como qué tributos?

Quise rehacer la película María con mi esposa y mis dos hijos con la que ganamos premios internacionales hace más de diez años. Ahí plasmé la sensación que tuve cuando leí el libro por primera vez, antes de empezar mi carrera artística. Que Jorge Isaacs era Efraín. En esa época, a finales del siglo XIX, no era bien visto enamorarse de una parienta lejana, adoptada por el padre, con la que se vivía en el mismo techo. Hoy por hoy se va descubriendo la verdad, en tanto María sí fue autobiográfico y hace 12 años, cuando grabamos, Jorge era Jorge, María era María y Efraín era Efraín.

Un poco clarividente…

Son tantos años de relación con esta obra. Cuando estuve por primera vez en la hacienda El Paraíso yo pensaba en que ahí había vivido Jorge Isaacs más de 50 años atrás. Hace poco regresé a hacer el documental María, cien años de amor para interpretarlo a él. Lo veo muy cíclico. No quiero darme crédito, solo sigo los mensajes.

¿Qué sería de la vida profesional de Fernando Allende de no haber llegado a Colombia a grabar 'María'?

Posiblemente no sería artista, porque en México era un perfecto desconocido y cuando regreso todos los periodistas querían hablar conmigo, todas las actrices querían trabajar conmigo, me buscaban las productoras, los canales de televisión. De repente, de ser nada, lo soy todo cuando vuelvo de Colombia.



De los países donde ha trabajado, ¿cuál lo ha retado más artísticamente?

El reto te lo pones tú y en cómo te preparas para alcanzarlo, pero diría que el reto más grande en mi carrera ha sido cruzar la frontera latinoamericana y llegar a Hollywood. No podía regresar a México como un fracasado y por eso en Estados Unidos invertí todos mis ahorros en prepararme. En un día tomaba nueve clases: inglés, literatura inglesa, esgrima, yoga, equitación, danza moderna, jazz, tap, gimnasia olímpica. Cuando me quedé sin dinero fue cuando me llamaron a hacerme mi primera oferta de trabajo para actuar en Streets of LA con Joanne Woodward, una ganadora del Óscar. De ahí vinieron 30 proyectos más.

Ya que habla de los Óscar, ¿cómo le fue trabajando con el director Steven Spielberg en su corto 'La torá tatuada'?

Él me merece todo el respeto. Es una persona que tiene un equipo de trabajo que le lee la mente. Yo me dediqué a observarlo. Es muy concreto, muy preciso, sabe lo que quiere. Con su Fundación Shoah nos pusimos de acuerdo en que el corto fuera un material gratuito, con enfoque para niños y jóvenes, y que fuera animado. Ya van 14 premios internacionales. Eso nos muestra que elegimos el camino correcto.

Uno de los principales motivos por los que vino a Colombia ahora es su último sencillo 'Un millón de besos'. ¿Cómo le fue trabajando con Rudy Pérez?

Él es un gran amigo. Y justamente por esa cercanía nunca le dije que quería trabajar con él, porque no quería parecer que me aprovechaba de la amistad. Yo rezaba para que algún día él me hiciera la propuesta. Y ese día pasó. Me dijo: ‘Fer, le voy a hacer un disco a su medida’. Él conoce mi pasión por Colombia y entendió que la punta de lanza del disco debía llevar el alma colombiana. Un millón de besos suena a vallenato y pop. Y el video en Cartagena es puro color, tradición y folklore. Rudy me ha llevado a explorar mi voz con esta canción y todo el álbum. Yo estaba en una zona de confort y Un millón de besos fue todo un reto.



Usted es actor, músico, escritor y pintor, ¿con cuál faceta se siente más cómodo?

Con cada faceta hay una disciplina diferente. Y en todas, menos en la pintura, dependo de alguien más. En la música, de Rudy; en un concierto, de mi mariachi y mi orquesta; en un papel, de mi director, productor, vestuarista. Pero cuando estoy pintando, estoy solo y tengo contacto con una energía suprema. No siempre sé lo que voy a pintar y pueden pasar semanas hasta saberlo. Es un momento sublime cuando me doy cuenta qué estoy pintando.

¿Qué más viene para su carrera?

Estoy a punto de cerrar mi bioserie basada en mi libro Memorias del futuro. Y estoy próximo a cerrar un proyecto relacionado con la pintura del que no puedo dar muchos detalles. También tengo una obra de teatro, Sweet Fifteen, que llevo trabajando desde hace cuatro años y se presentará en Chicago, Los Ángeles y Miami.

¿Tiene planeado retirarse?

El día en que me hinque ante el público y no me pueda levantar sabré que debo dedicarme a otras cosas. Todavía me quedan varias cosas por hacer y todavía tengo mucha energía a mis 70.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo

En X: @nataliatg13