Quienes apenas ahora conocen al padre Fernán González González lo suelen describir como un tanto huraño, poco sociable y de escasas, aunque ácidas y punzantes, palabras.



Los que lo han tratado desde hace años, por el contrario, lo consideran como uno de los jesuitas más habladores y amigueros.

(Lea también: ‘Yo me llamo’ 2022 llega a su final, ¿cuánto recibirá el ganador?)



Lo que no se presta a lecturas encontradas es su actividad principal: siempre entre libros, en grupos diversos de análisis y frente a su máquina de escribir y, desde hace unos años, a su computador.



El celular no le hace falta porque con el teléfono fijo de la residencia de la comunidad donde habita le basta y le sobra.



Hace un mes sus más cercanos con colegas del Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep) le organizaron un homenaje presencial, de los primeros de este tipo que se hacía y que fue todo un éxito. Las sillas se coparon.



Se sumaron varias personas que enviaron mensajes, destacando sus aportes a las ciencias sociales, a escudriñar asuntos espinosos y a las polémicas para avivarlas o desinflarlas, con su tradicional sarcasmo e ironía. Casi siempre sin hacer demasiado aspaviento porque prefiere no robar pantalla.



Esa actitud de beligerancia a la sombra no es compartida por muchos. Él no se molesta en explicarla demasiado. Prefiere autocalificarse como: "socialdemócrata". Así a secas.



Sus libros, ensayos, intervenciones en tantos grupos y hasta frases de su cosecha que se repiten no lo han dejado pasar de incógnito.



Su definición de los dos tipos de políticos que habitan en este territorio, se utiliza a menudo para ilustrar la ingenuidad de unos frente a la astucia de otros.

"Estamos rodeados de apasionados lectores de El Principito, de Saint-Exupéry, o por juiciosos seguidores de El Príncipe, de Maquiavelo".



(Puede leer: Yeison Jiménez: estos son los negocios poco conocidos del cantante)

Orígenes

Fernán nació en Tolú (Sucre) a finales de la década de los años treinta del siglo pasado. Sus padres fueron andariegos. Sin haber cumplido cuatro años ya habitaba Barranquilla y al poco tiempo se fueron para Cali, donde vivió su adolescencia.



Estudió primaria con las monjas de La Presentación y secundaria con los jesuitas del colegio Berchmans de Cali, donde fue compañero de jóvenes tan disímiles como el dirigente conservador Carlos Holguín Sardi o el líder estudiantil del Moec Francisco Garnica.



La relación con el clero lo hizo inclinarse por el trabajo social y abrazar la vida religiosa. De sus ocho hermanos (cuatro mujeres y cuatro hombres), el que lo seguía también se fue por el sacerdocio, pero se retiró al poco tiempo.



Fernán entró al noviciado de los jesuitas de La Ceja (Antioquia), donde comenzó su profesión sacerdotal, de la que se siente orgulloso y agradecido porque le ha permitido estudiar, pensar, repensar, escribir y discutir sobre los graves y recurrentes problemas nacionales, sin sobresaltos.



El tiempo restante lo ha empleado en cumplir con esmero sus obligaciones religiosas; además, ha tertuliado y cantado: dedicó horas al canto gregoriano y al polifónico, aunque hace rato los abandonó.



(Le recomendamos: Shakira confiesa que el matrimonio la espanta)



Para Fernán su Juniorado Jesuítico fue período fundamental de su formación. "Las clases de latín y griego eran muy importantes, iban más allá de la simple traducción de los discursos de Cicerón y Demóstenes; de la historia de Julio César y de los poemas de Ovidio, Virgilio y Horacio, para adentrarse en el análisis detallado de sus contextos sociales, políticos, culturales y religiosos. Acercarnos al mundo político y cultural de Grecia antes del Imperio de Alejandro y de Roma antes del Imperio de Augusto. Ahí aprendí a leer entre líneas, a ir más allá de la intención explícita de los autores".



Y sí, esa capacidad analítica adquirida en esos años lo ha catapultado como un teórico que en su reflexión advierte aristas, ángulos que no son discernidos por la mayoría. Adiestramiento que lo llevó, como era lógico, a ser un profesor de historia distinto.

Primeras clases

En el Juniorado Jesuítico aprendí a ir más allá de la intención de los autores FACEBOOK

TWITTER

Después de terminar Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana, tuvo (es obligatorio para los jóvenes sacerdotes jesuitas) que dictar clase a estudiantes de bachillerato: Historia de Colombia en el Colegio San Ignacio de Medellín y Universal en el San Bartolomé de la Merced de Bogotá.



"Fue toda una aventura competir y diferenciarme del afamado y experimentado profesor Rafael María Granados. Distanciarme de su enfoque hispanizante, antiprotestante, antimoderno y antiliberal con el que él trataba temas como el Renacimiento, la Reforma Protestante, las guerras de religión, la Ilustración y la Revolución francesa, por ejemplo. Por eso busqué los libros de Jacques y Henry Pirenne, Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernando Braudel".



Para la historia de Colombia contó con la biblioteca de su padre, contador público empírico, lector de la Semana de Alberto Lleras, de La Nueva Prensa de Alberto Zalamea y de EL TIEMPO, donde se publicaron por entregas los tres tomos de la historia de Indalecio Liévano Aguirre, y en los textos de Arturo Abella.



Además, consultó y leyó a los más rigurosos historiadores de esos años, entre otros, Jaime Jaramillo Uribe o Álvaro Tirado Mejía y buscó los escritos de Eduardo Caballero Calderón y de Virginia Gutiérrez de Pineda, más específicos en cuanto a los temas de la diversidad cultural y social del país.

Historia social y económica

Y sería ese afán por otro tipo de enseñanza el imperativo para unirse a un colectivo integrado, entre otros, por el padre Hernando Silva, el profesor Carlos Federici y el historiador y jesuita, en ese entonces, Augusto Ángel, donde, de manera conjunta, se estudiaba la novedosa metodología educativa de Federici y la de Frei Betto.



Por esa época le pidieron que formulara un curso sobre la historia social y económica de Colombia para la recién creada facultad de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia, "donde aprendí más de lo que enseñé", afirma con delectación.



"La formación del Estado, el papel de los partidos tradicionales, las relaciones conflictivas de la Iglesia con el pensamiento liberal y el trasfondo social de la vida política fueron algunos de los temas sobre los que comencé a pergeñar". Cuestiones que hacen parte del primer ensayo que publicó en la Universidad de Medellín, en 1976.

De Popper a Teófilo Escribano

Su profesión de investigador social comenzó unos años antes, en 1972, en el Centro de Investigación y Acción Social (Cias), que dos años más tarde se convirtió en el Cinep, entidad que ha sido su casa y donde hizo parte de uno de los más importantes núcleos que indagaba las bases sociales y económicas del clientelismo local y nacional.



Allí concurrían, entre otros, investigadores y académicos de la talla y agudeza de Alejandro Reyes Posada, Elvira Vasco Montoya o Jorge Valenzuela Montoya.

Estas labores no le impidieron adelantar su posgrado en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, dirigido por el incisivo sociólogo Francisco Leal Buitrago. "Posgrado muy duro, más estricto que un doctorado", afirma con el ceño fruncido.

Ahí se amigó con Cathy Legrand, Mónica Lanzetto, Patricia Prieto, Patricia Pinzón, Dora Röthlisberger, Armando Borrero, Eduardo Pizarro y, cómo no, Bruce Bagley, que era profesor e investigador sin otro interés que conocer a profundidad la realidad colombiana.



En esos años bebió del conocimiento de jesuitas como Guillermo Hoyos, recién llegado de Alemania, quien lo familiarizó con las teorías de Karl Popper y Jürgen Habermas.



O de Óscar Jaramillo, columnista de este diario, que escribió en los años setenta bajo el seudónimo de Teófilo Escribano, experto en comunicación social y en relaciones mediáticas. De esa época data también su trabajo con investigadores de la cuestión agraria como Darío Fajardo, Gustavo Ignacio de Roux y Humberto Rojas que lo introdujeron en la problemática del campesinado; de Absalón Machado, que lo sumergió en las especificidades del cultivo del café y en la ristra de dificultades del sector agrario, y Fabio Zambrano Pantoja, que le mostró los vericuetos de la geografía y la historia social de este ancho y ajeno país.Saltó, finalmente, al extranjero. Hizo sus estudios de doctorado en la universidad de California, en Berkeley, bajo la tutela de su gran maestro Tulio Halperin Donghi.

En la dirección del Cinep

En los años ochenta reemplazó al combativo, radical en todas sus acciones y que tanta falta hace, padre Gabriel Izquierdo en la dirección del Cinep. Período bien complicado en el que tuvo que tomar decisiones muy drásticas en aspectos administrativos. La entidad estaba a punto de entrar a una UCI para tal vez no salir. Logró superar ese bache y hacer que el Centro no desapareciera.



El Cinep desde siempre ha sido importante centro de pensamiento y de acompañamiento a los sectores sociales más vulnerables.



Vivió Fernán por esos años temporadas con su colega Sergio Restrepo en Tierralta (Córdoba). El padre Restrepo fue asesinado por paramilitares en junio de 1989.

Y vendría una etapa muy dura: enterrar a compañeros y amigos que morían no de enfermedades sino por la violencia demencial que ha signado el destino del país.

En 1997 fue el asesinato de su gran amigo Mario Calderón y su colega Elsa Alvarado, funeral que concelebró con el padre Francisco de Roux.



A fin de parar esta racha de crímenes contra miembros o ex de la comunidad de los jesuitas, Fernán González fue a entrevistarse con uno de los jefes paramilitares responsable de muchos de estos asesinatos, Carlos Castaño. Conversación menos azarosa de lo que esperaba.



(Lea también: La reina Isabel II abandona Buckingham y se radica en Windsor)

El tercer milenio

En los primeros años de este milenio fue invitado junto con Teófilo Vásquez, también de Cinep, a unirse al grupo de Memoria Histórica, que dirigió con pulso firme ideas claras y gran tino Gonzalo Sánchez Gómez.



Fernán y Teófilo se encargaron del relato general del desarrollo del conflicto armado y de los contextos históricos de los hechos violentos, contribuciones que alimentaron las narraciones de las masacres de Trujillo y El Salado; así mismo, contribuyeron al informe final que llevó por título 'Nunca más'.



En el 2014, su libro Poder y violencia en Colombia fue declarado fuera de concurso en los premios que otorga la Fundación Alejandro Ángel Escobar y la revista Arcadia, que se sigue extrañando, lo declaró como uno de los mejores, calificación inusual para una investigación académica.



Como suele decirse, quedan por relatarse datos de otros municipios de la vida y obra de Fernán E. González González, quien sigue en la brega por aportar desde su estudio diario y conocimiento acumulado luces para solucionar los difíciles y variados problemas que se viven en este país en el que habitan violencias nuevas y viejas que se reciclan, sin que haya autoridad que las entierre por una buena vez.



Fernán González, o el padre Fernán, como la gran mayoría lo saluda, a lo que él responde con un "hijo" o "hija, ¿cómo está?", no es muy mediático, aunque siempre ha estado en la pantalla cuando se le ha necesitado, como en la co-misa para el entierro de Elsa Alvarado y Mario Calderón, o en la misa que celebró en solitario hace poco a Antonio Caballero. Y por supuesto en los momentos difíciles o en los de contento siempre está dispuesto.