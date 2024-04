‘Fermincito’, de ‘Los sinvergüenzas', se encuentra hospitalizado: ¿qué enfermedad tiene?

‘Los sinvergüenzas’, publican videos de humor en los que hablan sobre la vida en pareja, cómo es su día a día en el campo y la relación con sus hijos, quienes les ayudan a crear su contenido. En TikTok , una pareja de la tercera edad que se hace llamarpublican videos de humor en los que hablan sobre la vida en pareja, cómo es su día a día en el campo y la relación con sus hijos, quienes les ayudan a crear su contenido.

Los ‘influencers’ se han ganado el corazón y el apoyo de sus más de 800 mil seguidores en la red social asiática, por lo que cuando alguno de los personajes no aparece con frecuencia, los internautas se preocupan por ellos, ya que ‘Fermincito’, el esposo de ‘Merceditas’, ha presentado algunos problemas en su salud.

En diciembre de 2023, el hombre de la tercera edad tuvo que ser hospitalizado, por lo que su cónyuge tuvo que explicarle a sus seguidores que su compañero de vida sufre de diabetes, lo que le da paso al desarrollo de otras enfermedades.

‘Fermincito’ está hospitalizado por su enfermedad



‘Merceditas’ le dio una triste noticia a los internautas el 31 de marzo de 2024, pues resulta que su esposo fue hospitalizado nuevamente, tras sufrir un desmayo que lo mantuvo inconsciente durante unos momentos, según lo explicó en un video de la red social.

“Seguimos preocupados por la salud de mi viejo, porque esta vez fue más grave, volvió a caer al hospital debido a la gravedad de su enfermedad. Se nos desmayó, íbamos bajando a comprar leche y como él tiene sus bromitas de dejarme atrás, esta vez me llevé la sorpresa de que yo fui la que lo dejé atrás”, dijo entre lágrimas su esposa.

“Cuando voltee a mirar, estaba acostado en la carretera y a mí me dio un poquito de mal genio porque pensé que él estaba jugando, pero no, yo lo llamaba ‘Fermín, Fermín’ y él no despertaba, no se movía para nada. Después de un buen rato, se despertó y decía cosas que no tenían sentido”, continuó explicando ‘Merceditas’.

En ese instante, la cónyuge de ‘Fermincito’ pidió un servicio de transporte, porque durante sus 78 años de vida, “nunca le había dado eso, él miraba para otro lado como si estuviera en el otro mundo”. Una vez llegaron al hospital lo llevaron a urgencias, donde fue canalizado para inyectarle suero.

Tras esto, le realizaron un examen para determinar el nivel de azúcar en su sangre y el cual “marcó 478, ahí mismo la enfermera dijo: ‘no, hay que dejarlo’ y el doctor también dijo: ‘queda hospitalizado’".

Luego, su hijo explicó que la diabetes no solo lo tiene problemas de la tensión, sino que también está perdiendo la capacidad de su visión y le está afectando los riñones, puesto que está presentando incontinencia. Esto tiene muy preocupados a sus familiares y piden que oren por la salud de ‘Fermincito’.

¿Puede la diabetes afectar tu visión?



Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO