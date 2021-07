'Machistas': Flavia Dos Santos cuenta que Feria Buró la vetó

La Feria Buró 2021, que finalizó este 18 de julio, sigue en boca de todos. Y no precisamente por el despliegue del evento sino por la controversia desatada después de que el joven Pablo Matiz, quien dijo haber trabajado en el montaje de la feria, denunció que la cofundadora del evento, María Alejandra Silva, le negó un pedazo de pizza a un trabajador de logística.



Después de la polémica se han venido destapando varios casos similares.



Comentario de Manuela Gonzáles. Foto: Captura de pantalla

Por ejemplo, la empresaria y actriz Manuela González dijo que su empresa participó en dos ediciones de Buró; sin embargo, decidió dejar de hacer parte de la feria tras haber presenciado el trato dado hacia empleados y expositores.



"Luego de ser testigos de varios sucesos lamentables ocurridos hacia empleados e incluso hacia expositores, concluimos que hacer parte de esa feria no era coherente con nuestros principios”, aseguró González.



De igual manera, el comediante Alejandro Riaño, contó que él y su pareja, Mariana Manotas, se vieron afectados por la actitud de Silva. Su esposa tenía un stand en uno de los pabellones de este evento y por eso estaba recibiendo muchas críticas.



Sin embargo, Riaño criticó este tipo de actitudes y especificó que la creación de su personaje ‘Juanpis González’ es un reflejo de cómo no deberían ser las personas. A su vez, añadió que "‘Mari’ tiene un stand allá y nadie sabía que eso iba a pasar. Es una plata que ya se invirtió".



La más reciente denuncia fue realizada por la conocida sexóloga brasileña radicada en Colombia, Flavia Dos Santos, quien contó que fue vetada de Feria Buró, después de que rechazaran sus productos sexuales para el placer femenino.



Bueno… mi experiencia con #buro no fue chevere. Con mis productos para mujer y el placer , me vetaron porque es sobre sexo 🙄 me pareció taaaannn perdidos en el tiempo y machista, q obviamente nunca mas volvi a intentar. — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) July 16, 2021

La famosa locutora que se despidió en 2019 de 'Blu Radio' calificó de 'machista' la actitud que tuvo la organización frente a sus productos, entre los cuales se encuentran 'Gotas de placer', 'Éxtasis de Chocolate' y ''Lubricante íntimo'.



Por medio de su cuenta de Twitter, la presentadora dijo que "mi experiencia con Buró no fue chevere", añadiendo que "con mis productos para mujer y el placer me vetaron porque es sobre sexo. Me parecieron tan perdidos en el tiempo y machistas, que obviamente nunca más volví a intentar".



En el mismo trino, otros usuarios comentaron que les pasó algo parecido con sus emprendimientos, siendo rechazados por "no estar a la altura".



En días pasados Dos Santos ya había criticado la actitud que tuvo Silva en la entrevista que dio en 'La W' tras el incidente con la pizza. "Que tristeza escuchar a la dueña de Buró. Quedó peor la explicación", dijo ante las declaraciones de la cofundadora del evento, quien, para ese entonces, fue señalada de 'no ser capaz de pedir perdón'.



Q tristeza escuchar a la dueña de Buro….. quedo peor la explicacion @WRadioColombia — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) July 15, 2021

