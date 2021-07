Feria Buró responde por polémica tras negar porción de pizza

La feria Buró 2021 está en boca de todos en redes sociales. Y no precisamente por el despliegue del evento, sino por la controversia alrededor de un pedazo de pizza.



(Lea también: 'Mira a tu evasora': Epa Colombia muestra lo que le ha pagado a Dian).

En la noche de este miércoles se dio a conocer la denuncia de una persona quien, según dijo, estuvo trabajando en el montaje de la feria. El joven, Pablo Matiz, aseguró que María Alejandra Silva, cofundadora de Buró, le negó un pedazo de pizza a un trabajador de logística.

¿Qué pasó?

De acuerdo con su relato, ese día trabajaron hasta pasadas las once de la noche, por lo que la administración del evento compró una pizza para "todo el staff de Buró". Explicó que cuando fue por su trozo, preguntó si podía llevarle a un operador logístico, quien aún estaba en el lugar.



"A lo cual la respuesta fue un rotundo 'no', quede un poco confundido y realmente pesé que estaba haciéndome un chiste o algo así, pues había pizza de sobra", aseguró el joven.



Además explicó que, ante la negativa, ofreció su trozo de pizza al operador, pero supuestamente María Alejandra no lo permitió.



"Me responde con lo siguiente: '¿Te lo vas a comer tú o se lo va a comer el operador?, muy tranquilamente le respondí que se lo iba a dar al operador y, en ese momento, me dice: 'No, entonces no lo puedes coger'", añadió.



Según Matiz, después de ese incómodo momento, se retiró de la oficina sin la pizza, pero después regresó para hablar con María Alejandra y renunciar.



"Le pedí el favor a María Alejandra de si podía salir un momento a hablar a solas, cuando salió le expresé mis gratitudes, le dije algunas palabras de sobre cuánto valoraba el evento, pero que simplemente no me sentía a gusto trabajando con ella", manifestó el joven en el relato que se encuentra en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Buró

Ante la controversia, que tiene encendida las redes sociales, María Alejandra respondió ante los micrófonos de La W Radio, que la pizza se había comprado de acuerdo al número de personas que había en el lugar esa noche.



"Ese día, cuando nos quedamos hasta las 2:00 de la mañana, a las 11:00 de la noche dijimos que pidiéramos pizza. La pedí contada y no puedo darle bienestar a las personas que contratan los proveedores".



Además, aclaró que hay personal que vinculado directamente con su organización, mientras que otros son contratados por terceros.



"La persona que estaba con Pablo no es persona que trabaje directamente para mí, es una persona que trabaja para un tercero, es decir, yo le pago a la empresa que gestiona los ingresos, ellos contratan personal, pero no es personal que esté a mi cargo. El personal que está a mi cargo está totalmente vinculado directamente conmigo y yo siempre busco el bienestar para todos mis trabajadores", resaltó.

Tendencias EL TIEMPO