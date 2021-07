'Muñeco come torta': la anécdota viralizada de Andrés Parra

En las últimas horas la Feria Buró, popular por mostrar lo mejor del diseño colombiano, ha estado envuelta en un escándalo después de que Pablo Matiz, quien trabajó en el montaje del evento, denunciara que se le negó un pedazo de pizza a otro trabajador.



Cientos de usuarios han comentado sobre lo sucedido en redes sociales, incluyendo el actor Andrés Parra, quien, a raíz del inconveniente de Buró, recordó una curiosa anécdota.

Lo que contó el actor, recordado por sus papeles de Pablo Escobar en ‘Escobar, el patrón del mal’ y Hugo Chávez en ‘El comandante’, tuvo como eje central un pedazo de torta de cumpleaños y no una pizza, aunque, para muchos internautas, el desenlace es muy similar a lo ocurrido con la ‘polémica Buró’.



Parra hizo un ‘hilo’ en su cuenta de Twitter contando una historia relacionada a la “humilladera” que algunos actores, incluyéndolo, tuvieron que vivir en los inicios de sus carreras.



Empezó la anécdota contando que, hace tiempo, contrataron a un payaso para una fiesta infantil ‘gomela’ de Cali. Este joven, cuya identidad no se reveló, fue al evento junto a un compañero ‘gordito’ que iba vestido del Hombre Araña.



Parra, al parecer, los conoce a los dos, pese a que no revela sus nombres.



Marika esto de la nena de Buró me llevó en un viaje al pasado y me hizo recordar toda la humilladera q nos tocó vivir a muchos amigos actores trabajando en chisgas.



Les traigo un clásico!



Abro hilo… — Andrés Parra (@SoyAndresParra) July 15, 2021

Todo transcurría con normalidad en la mencionada fiesta. La mamá del cumpleañero llamó a todos sus invitados a cantar el ‘Happy birthday’ para, después, tomarse fotos con el payaso y con el Hombre Araña.



Luego, todos los presentes se dispusieron a comer su porción de torta con gaseosa.



En ese momento, los dos jóvenes disfrazados ingresaron a la cocina y se pusieron a conversar con las tres empleadas que estaban allí.

Ahí mismo el payaso escondió el plato y se bajó el último pedazo de torta FACEBOOK

TWITTER

“Bueno y ahí en el mesón de mármol de la cocina había un poco de platos desechables con pedazos de torta que habían sobrado, digamos. Entonces una de las empleadas les preguntó que si se les antojaba una porción de torta”, contó Parra.



Ante la generosa oferta, el payaso no dudó en aceptar, mientras que el Hombre Araña no quiso porque, al parecer, “le daba pena”.



El payaso, entonces, terminó disfrutando de su comida, pero lo que no se esperaba era que la mamá del cumpleañero entrara a la cocina y empezara a contar los platos.



“Ahí mismo el payaso escondió el plato y se bajó el último pedazo de torta”, escribió el actor.

Marikas y entra la cucha… DÚBIS! Rápido una Colombiana! Rápido! Y la Dubis corra pal comedor.



Y la cucha se queda mirando el mesón y arranca a contar los platos desechables.



Ahí mismo el payaso escondió el plato y se bajó el último pedazo de torta de milky way. — Andrés Parra (@SoyAndresParra) July 15, 2021

La mujer se dio cuenta que faltaba un plato, por lo que miró a los dos sujetos y decidió, sin prueba alguna, culpar al Hombre Araña.



“¡Si quería torta me la pedía, muñeco come torta!”, dijo la mamá, según comentó Parra.



Seguido a esto, ambos actores tuvieron que retirarse de la fiesta “por payasos muertos de hambre”.



Para concluir, Parra dijo que el Hombre Araña ahora es un famoso actor. Muchos internautas creen que se trata de él mismo.



Y lo más hermoso es q ese man ahora es un actor el HP! Osea re famoso! Pero prometí no revelar su identidad… pic.twitter.com/tMjIPdzsdI — Andrés Parra (@SoyAndresParra) July 15, 2021

Lo sucedido en Buró

De acuerdo a la denuncia de Pablo Matiz, el día que sucedieron los hechos los empleados de la feria tuvieron que trabajar hasta después de las 11 de la noche, por lo que la administración del evento compró una pizza para "todo el staff de Buró".



Cuando el joven recibió su pedazo, preguntó si podía llevar uno adicional para un operador logístico, a lo que le respondieron un “rotundo ‘no’”, según comentó.



Tras esta respuesta negativa, le dijo a María Alejandra Silva, confundadora de Buró, que le iba a ofrecer su pedazo al otro operador, pero ella supuestamente no lo permitió.



Después de esto Matiz decidió retirarse, pero luego regresó poco luego regresó para hablar con Silva y renunciar. Finalmente fue retirado de forma violenta del lugar.



Parte esencial de la naturaleza, el alma y el corazón de un evento como #Buro surge del llamado a apoyarnos, a rodear a quienes inician, a incentivar las nuevas ideas, a repartir amor, sonrisas y alegría. Todo eso se fue con ese pedazo de pizza que le negaron a una persona. pic.twitter.com/u8MCQpCxiJ — Maria Alejandra Ruiz (@AleRuizDuran) July 15, 2021

Después de recibir múltiples críticas, los organizadores emitieron un comunicado disculpándose por lo ocurrido y aseguraron que “los hechos ocurridos se presentaron en una situación de alta tensión”.

