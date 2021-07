Alejandro Riaño, su familia y el malestar por cuenta de la Feria Buró

La polémica no para en el caso que trascendió luego del incidente de la organizadora de la Feria Buró con uno de los empleados.



La feria Buró 2021, que se está llevando a cabo actualmente en el colegio Gimnasio Moderno, quedó en medio de una controversia alrededor de un pedazo de pizza.



Después de la denuncia del joven Pablo Matiz, quien dijo haber trabajado en el montaje de la feria y aseguró que la cofundadora del evento, María Alejandra Silva, le negó un pedazo de pizza a un trabajador de logística, no paran las reacciones.



Ahora se conoce una nueva reacción. El humorista Alejandro Riaño en sus redes sociales habló sobre lo que hizo la gerente y creadora de este evento y rechazó esa situación que lo terminó afectando a él y a su pareja.



Riaño criticó este tipo de actitudes y especificó que la creación de ‘Juanpis González’ es un reflejo de cómo no deberían ser las personas.



Según dijo, él estaba recibiendo muchos mensajes de personas que lo criticaban porque su esposa tenía un stand en uno de los pabellones de este evento.



A ellos les respondió en sus historias de Instagram. Allí contó que su esposa había invertido un dinero para estar en ese lugar, más todo lo que implica su adecuación, así que no podían dejar perder ese dinero.

“Ninguna de las personas que están ahí tienen la culpa de lo que pasó. Ya está en la decisión de cada quien decidir si participa en la próxima. Entendemos las personas que no van a asistir y, a los que van, pues apoyen a los expositores porque la gente necesita dinero y en esto han invertido eso y tiempo”, agregó Riaño.



Por su parte, Mariana Manotas escribió en su cuenta de Instagram la situación tras el incidente.

María Alejandra Manotas es empresaria y creadora de Caoba Design. Captura de pantalla. Foto: @marimanotas

“Que diga, que no diga, que bueno que malo, que se ponga que no se ponga! Aquí siempre va haber opiniones de todo lado y para esto se presta! Lo único que les quiero decir es que somos muchos los emprendedores que soñábamos con este momento, que trabajamos muchas horas, muchas personas, mucho dinero invertido, así que no nos crucifiquen o critiquen porque ya solo podemos seguir adelante, unirnos y esperar lo mejor de esto, dejen de escribirnos cosas negativas y horribles a los expositores (estos son los malos comentarios de los que hablo en mis historias) como si por estar aquí estuviéramos de acuerdo con lo qué pasó”, dice uno de los párrafos.



Y concluyó: “Cuando decidimos venir aquí nadie sabía que esto iba a pasar. Queda de aprendizaje y reflexión para lo que se viene en un futuro. Uds. me conocen y saben cómo soy, así que esto es una tristeza muy grande, lamento mucho lo qué pasó, pero definitivamente se sale de nuestro control, hay muchas ilusiones invertidas aquí... Igualmente, independiente de lo bonita que pueda llegar a ser la feria, eso no justifica el maltrato o desigualdad hacia Pablo o ninguna otra persona, y lo que pasó estuvo muy mal. Pero ya estamos aquí y vamos a seguir esperándolos con el corazón abierto”.



