Feng Shui: ¿cómo organizar su oficina de regreso al trabajo para la prosperidad?

El Feng Shui es una creencia China que se origina del Libro de los sepulcros, redactado por Guo Pu, en el año 400 antes de Cristo, allí se explican algunas normas que pueden ayudar a potenciar las energías de las viviendas y los palacios de las personas con abundancia, según ‘National Geographic’.



Actualmente, algunas personas continúan aplicando los consejos que se leen en esa entrega, porque se cree que pueden ayudar a los creyentes a conseguir una vida plena, próspera y saludable.

Por tal motivo, puede encontrar en TikTok algunos videos en los que se habla al respecto de esta filosofía, mientras realizan rituales para atraer el dinero, la salud, viajes e incluso una pareja sentimental.



En este caso, se tendrá en cuenta su espacio de trabajo, ya sea que se ubique en su oficina o en su casa, para que las energías no puedan ser obstruidas por un objeto que podría estar estancándola.



¿Cómo organizar su lugar de trabajo, según el Feng Shui?



De acuerdo con un video de YouTube de ‘Metro Cuadrado’, esta filosofía tiene en cuenta la ubicación de ciertos objetos, por lo que utilizar una brújula y un metro para las distancias será de gran ayuda.



El primer consejo que se brinda es que ese lugar en el que se encuentre debe estar alejado de las puertas de entrada o de salida, ya que las personas que se encuentran en esos lugares suelen enfermarse o tener mal humor. Esto porque se reciben las energías de las personas que ingresan al sitio.



También, se recomienda que tenga una pared en su espaldar, que podría brindarle protección. Por su parte, la parte de al frente debe estar completamente despejada, para que sus proyectos y su futuro no tenga ningún obstáculo. Evite los muebles y repisas ubicadas sobre su cabeza, porque puede presentar problemas de salud.



Sobre su escritorio ponga algo que para usted esté relacionado con la prosperidad como una alcancía, una planta que esté bien cuidada, monedas, un carro de juguete, un avión o cualquier meta que desee cumplir este año, debe tener en cuenta que la mejor ubicación es a su lado derecho.



En el lado izquierdo puede posicionar algún retrato de su familia, de su pareja o de sus hijos y algo que lo conecte con sus creencias como una imagen de Jesús o algún santo en el que usted crea.



Otro ‘tip’ que se brinda en el video, es que al llegar a su puesto de trabajo ponga a su lado derecho un vaso transparente, que esté lleno de agua, para que pueda recolectar las energías y, al finalizar, su turno pueda vaciarlo. De esta manera, las malas vibras no se estancarán y es importante que no ingiera de este líquido.

