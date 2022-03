‘Suyai’ es una palabra mapuche que significa esperanza, y es el nombre del primer satélite puesto en órbita por Chile. Este dato hace parte de ‘La carrera espacial latinoamericana’, el episodio de El siglo XXI es hoy, con el cual Félix Riaño ganó recientemente el Premio Nacional de Periodismo CPB 2022, en la categoría de mejor pódcast. Este nuevo reconocimiento se suma a la lista de todos los que ha obtenido en su larga trayectoria como comunicador, y es el tercero que recibe por su labor con el pódcast, medio auditivo sobre el cual viene investigando, trabajando e innovando, desde hace cerca de nueve años.



Félix Riaño es hoy un referente del pódcast en Colombia y en Latinoamérica. Su nombre se relaciona con este formato, como se relaciona el café, que tanto aprecia, con Colombia.



“El pódcast es la evolución de la radio tradicional –asegura–, es una experiencia individual en la que alguien escucha un contenido a su ritmo”. En nuestro país, Riaño ha sido pionero en este formato, que consiste en producir audio para difundir en internet, brindando la posibilidad al oyente de disfrutar de sus contenidos favoritos en el momento que prefiera, donde y como lo prefiera, sin tener que depender de la emisión radial.



“Para mí, el pódcast ha sido la posibilidad de acercarme al ideal de crear contenidos útiles para quien los necesita, y acompañar a las personas de forma ubicua con el audio –dice–. En palabras sencillas: ha significado darle trascendencia al oficio del locutor, para convertirme en alguien más útil para la sociedad de lo que era cuando solo presentaba canciones o leía comerciales de publicidad”.

Trabaja el concepto del pódcast desde hace cerca de nueve años. Foto: Particular

Riaño ha trabajado con medios de comunicación desde hace más de 30 años y los ha vivido principalmente como una extensión de la voz y la palabra, como un instrumento para crear y construir. Se ha movido a la par de los adelantos tecnológicos, en particular de los que tienen que ver con el sonido y la voz. Siempre ha estado atento a los avances, con la vista y el oído, puestos más allá de lo evidente.



“Creo que el secreto para un buen pódcast es diferente para cada título y para cada oyente –dice desde su experiencia–. La magia está en que no tiene que satisfacer a todo el mundo, solo a las personas que están realmente interesadas en un tema o en escuchar una historia en el momento en que así lo decidan”.



Por eso, el nuevo premio significa para él “un reconocimiento importante para un lenguaje nuevo, para un medio nuevo, para un relato nuevo. Una forma de validar una forma de contar historias que normalmente no tienen cabida en los medios de comunicación”.

Sus primeras voces

En cierto mes de 1985, en algún salón de la Pontificia Universidad Javeriana, un grupo de jóvenes respondían el examen de ingreso a la Facultad de Comunicación Social. Un silencio absoluto y un ambiente tenso reinaban en el salón. Los aspirantes miraban las páginas llenas de preguntas que debían contestar. De repente, un comentario suelto y gracioso rompió el hielo. Fue la primera vez que escuchamos su voz. Desde ese momento el examen se hizo más ameno. Alguien que utiliza su voz y sus palabras para generar buenas sensaciones es alguien que vale la pena escuchar.



Algunos semestres después, ya su voz se escuchaba en las locuciones de audiovisuales y su timbre característico y agradable se volvió reconocido en la facultad. Y no solo por sus locuciones, sino porque en noches alegres, acompañado de su guitarra, Félix compartía sus letras y su voz. En cualquier día normal, mientras caminaba por la facultad con calma y con su pelo largo y crespo, decía cosas inesperadas y visionarias.



Sus palabras están cargadas de intención: poner a pensar, divertir, generar alguna sensación, distensionar e incluso, en ocasiones, crear tensión. La música, la voz y los contenidos interesantes han ido de su mano. Por eso escribió su tesis de grado sobre la historia del rock colombiano; trabajo que fue calificado con la nota máxima y laureado.

Una vez graduado, se inició en la radio como programador y fue aprendiendo el oficio de manera vertiginosa. Trabajó en cadenas radiales como Caracol y Todelar. También tuvo tiempo para desarrollar su vena artística, y su talento musical lo llevó a incursionar en el rock, creando, en compañía de otras mentes ingeniosas, Banda Sonora y Ruido Rosa, dos agrupaciones bogotanas con las que grabó temas y participó en las primeras ediciones de Rock al Parque.



Su canción El rey del pañete, un genuino homenaje a los obreros, y en particular a los que han ayudado a construir a Bogotá, llegó al primer lugar en la naciente emisora Radioactiva y se menciona en diferentes publicaciones entre las canciones representativas del rock nacional. De nuevo, Félix estaba ayudando a escribir la historia del rock en Colombia, ahora como protagonista.



También incursionó en la música publicitaria creando y produciendo jingles que aún se recuerdan para marcas como Manzana Postobón. Produjo discos para Eduardo Arias y Karl Troller, Doctor Krápula y Roberto Camargo. Introdujo el concepto de diseño sonoro, pues consideraba que así como existen diseñadores gráficos que crean la imagen visual de las diferentes marcas, existe el diseñador de audio, que le da identidad y personalidad sonora a una marca.

Facebook Twitter Linkedin

Actualmente, Félix es director de Pódcast de Caracol Radio y presentador de El primer café, de EL TIEMPO y Spotify, en compañía de María Beatriz Echandía. Foto: Particular

Gracias a su experiencia en radio y a su conocimiento del rock, se convirtió en Félix Sant-Jordi (San Jorge, en catalán), un DJ de renombre, que condujo por mucho tiempo La noche de los lápices, programa radial sobre la historia del rock hispanoamericano en el cual, además de reproducir canciones emblemáticas de grandes del rock, enriquecía a sus oyentes con historias poco conocidas.



Riaño está contextualizando, aportando y construyendo en el imaginario de quienes lo escuchan. Tiene clara su responsabilidad. Sabe que afuera, alguien lo escucha. Por eso se prepara. Porque si alguien lo escucha, ese alguien merece vivir una experiencia entretenida y enriquecedora, en la cual disfrute de un contenido interesante, a través de unas palabras y una voz amenas.



Su voz tardó en ser valorada a nivel publicitario, pero luego de mucho remar, golpear puertas y hacer pruebas logró abrirse un espacio entre los locutores colombianos. Así, se convirtió en el rostro sonoro y oficial de marcas como la Liga Postobón de fútbol profesional de la Dimayor, el canal Citytv y Bellsouth, “alguien en quien confiar”, que con el tiempo fue generando la confianza de los oyentes en él mismo.



Y esa confianza es generada por su manera de ser, que incluso lo llevó a abstenerse, en épocas de vacas flacas, a aceptar ofertas de clientes porque sus productos o servicios no iban con su manera de pensar.

Un día pensó que sería estupendo ponerle pausa a un programa radial que nos gustara. Imposible, claro, excepto si ese programa estuviese grabado en un formato de audio y se pudiera escuchar justo en el momento que quisiéramos. Por ejemplo, al encontrarnos disfrutando de un café.



Entonces, desde 2014 empezó a investigar sobre el concepto de pódcast, ya conocido en Europa pero apenas conocido en nuestro país. Muchas personas ni siquiera habían escuchado hablar de este formato, cuando Félix ya vislumbraba en él una oportunidad e imaginaba posibilidades comerciales y de entretenimiento. Así se fue aferrando al pódcast ante la perplejidad de sus colegas de la radio. Jamás soltó el micrófono, jamás abandonó su voz. Pero se alejó de la radio. Muchos lo echamos de menos por un tiempo, pero tenía claro su nuevo camino.



Encontró allí un nuevo mundo: “El principal aporte del pódcast hacia la radio ha sido permitirle atravesar las fronteras de los países y la caducidad del tiempo. Los pódcast, como programas grabados, llegan a todo el mundo sin importar las fronteras y permanecen en el tiempo, formando una gran biblioteca de audio disponible para todos”, dice.



Soñaba con unir tecnología, ciencia y entretenimiento en un programa, y entonces creó El siglo XXI es hoy, un pódcast que se posicionado desde hace varios años en países latinoamericanos, en el que habla sobre aplicaciones, novedades tecnológicas, recomienda series de TV y da consejos y recomienda gadgets para mejorar la vida cotidiana de quienes se conectan, bajo la premisa: el conocimiento debe compartirse de manera agradable y descomplicada.



“Para mí, El siglo XXI es hoy es la oportunidad de aprender y de usar mi voz para compartir todo lo que voy aprendiendo sobre la vida actual, que avanza cada día con la ciencia y la tecnología”, asegura.

El pódcast le ha permitido llegar más allá, porque le da libertad y más oportunidades de emitir mensajes que había querido transmitir, y en la radio y en la publicidad no podía. Le ha permitido mostrar sonidos reales de la vida cotidiana, mientras camina por Bogotá y va hablando de Get Back, la reciente serie sobre los Beatles, o sobre novedades tecnológicas. Le ha permitido hablar de manera más íntima a los oyentes.



Actualmente, Félix es director de Pódcast de Caracol Radio y presentador de El primer café, de EL TIEMPO y Spotify, en compañía de María Beatriz Echandía.



Félix @LocutorCo es feliz compartiendo sus conocimientos, por eso con frecuencia dicta talleres y charlas sobre pódcast y escribió el libro Todo sobre pódcast, un manual para quienes quieren hacer un pódcast, donde explica cómo grabarlo, cuáles son los equipos y las herramientas idóneas para producirlo, dónde publicarlo y cómo promocionarlo, para lograr su consolidación y monetización.



Por supuesto, también ha escrito tres libros de rock: Los Speakers: la primera banda independiente de rock en Colombia, Cerati eterno y Memoria del rock colombiano, todos ellos en formato digital.



Como Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Cerati, Prince, David Bowie o tantos otros músicos que Félix admira, nunca se ha contentado con lo ya construido. Siempre querrá descubrir algo nuevo, entenderlo y conquistarlo. Y luego, hacer con él algo realmente valioso.



Riaño seguirá sorprendiendo con sus contenidos, su voz y sus palabras de esperanza. Hoy, con el pódcast; mañana, no lo sabemos. Solo estamos convencidos de que será algo constructivo, enriquecedor y entretenido.

