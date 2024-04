Felipe Saruma tendría nuevo amor: publica foto sin camisa junto con misteriosa mujer

Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron fin a su matrimonio que solo duró año y medio. Sobre los motivos que los llevó a tomar esta decisión no dijeron nada públicamente, pero sí aseguraron que la relación finalizó en buenos términos, poco después, se les vio trabajando juntos creando contenido para las redes sociales. Hace seis meses, se dio a conocer queque solo duró año y medio. Sobre los motivos que los llevó a tomar esta decisión no dijeron nada públicamente, pero sí aseguraron que la relación finalizó en buenos términos, poco después, se les vio trabajando juntos creando contenido para las redes sociales.

Desde entonces, la barranquillera ha estado más cercana a sus hijas Isabella y Adhara, así lo ha compartido en Instagram, igualmente, se hizo un cambio de ‘look´ iniciando abril. ‘La Valdiri’ se cortó el cabello por encima de los hombros, el proceso lo compartió en video y escribió: “Aquí voy de nuevo. No hay evolución sin cambio”.

Por el lado de Felipe Saruma se aprecia que sigue trabajando arduamente en su compañía audiovisual de entretenimiento digital llamada Vertical Cinema. Allí, ha producido contenido para diferentes marcas comerciales y artistas como Jessi Uribe, Martín Elías Jr., y la misma Andrea Valdiri.

El posible nuevo amor de Felipe Saruma

Sin embargo, un hecho tiene al santandereano en el ojo de varios internautas, pues se presume que el joven ya se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

Hace unos días, Saruma publicó una foto a través de las historias de su perfil de Instagram, en la que se le ve sin camisa, sonriendo, pero al lado suyo estaba una mujer recostada en su hombro, pero no se le vio la cara.

Al ser llamativa la instantánea, una cuenta de la misma red social que se dedica a compartir contenido de famosos, la replicó y en los comentarios se vieron reacciones como:

“No qué no es morrongo”, “¿Cuál es el problema? Que sea muy feliz”, “Lo critican porque no se echó a morir por esa vieja”, “La verdad todos tenemos derecho a ser felices”, “Super, el man se merece rehacer su vida con una buena mujer”, “El luto es pa’ los muertos”.

Cabe mencionar que, sobre la misteriosa mujer de la foto de Felipe Saruma no se sabe nada por el momento, si en realidad es su pareja o solo es una amiga.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

